Глава АИДТ Ветров предложил учить в школах уходу за питомцами

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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АИДТ) Михаил Ветров предложил дополнить школьные уроки обществознания или домоводства разделом о грамотном уходе за домашними питомцами.
Он отметил важность правильного ухода за животными и в целом за окружающей средой.
Тем временем дикие животные находятся в опасности из-за глобального потепления. В частности, речь идёт о горных козлах, которые из-за для них высокой дневной температуры начинают всё больше склоняться к ночному образу жизни, для них несвойственному. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «Тhe guardian», опасность для млекопитающих кроется в том, что в ночное время они могут стать более лёгкой добычей для хищников.
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«Прошу рассмотреть возможность внедрить в школьные часы обществознания (домоводства) раздел о грамотном обращении и уходе за домашними питомцами», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.
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Мелисса Тимофеева