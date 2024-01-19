Подмосковный ветеринарный контакт-центр принял более 21 тыс звонков

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Более 21 тысячи звонков поступило в ветеринарный контакт-центр Минсельхозпрода Московской области в 2023 году, обращения касались в основном заболеваний и лечения домашних питомцев, бездомных и диких животных, сообщает пресс-служба министерства.
«Большинство звонков было связано с приёмом у ветврача. 17% звонивших интересовались контактным телефоном ветеринарных служба и их режимом работы. Кроме того, поступали вопросы о чипировании и подготовке документов для путешествия с домашним питомцем за границу и по России. А 777 звонков было связано с бездомными животными, а также с укусами лис и змей», — отмечается в сообщении.Телефон ветеринарного контакт-центра: +7(495) 668-01-25, режим работы: ежедневно с девяти утра до девяти вечера. Кроме того, вопрос можно задать по электронной почте: msh_vetkontaktcenter@mosreg.ru.
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