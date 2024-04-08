Глава АИДТ Ветров предложил возродить профраспределение выпускников

Фото: iStock/fizkes
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АИДТ) Михаил Ветров предложил вернуться к советскому опыту профессионального распределения выпускников средних и высших учебных заведений.
В частности, он уточнил, что для начала можно попробовать возродить такой опыт в самых важных сферах экономики. По его словам, такой механизм позволить и обеспечить необходимыми кадрами предприятия и производства, и помочь с трудоустройством молодым специалистам.
До этого президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об учреждении государственной награды для заслуженных профессиональных династий.
Ранее сообщалось, что свыше 200 подмосковных предприятий представят вакансии на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
Читайте также:
Вакансии на ярмарке трудоустройства в Подмосковье представят более 200 предприятий
Названы специальности с самым высоким ростом зарплат в I квартале 2024 года
Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля
«Прошу оценить целесообразность возвращения к советскому опыту профраспределения выпускников средних и высших учебных заведений, а также внедрения процесса профессиональной ориентации учащихся старших классов школ», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя главы Минтруда Антона Котякова.
До этого президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об учреждении государственной награды для заслуженных профессиональных династий.
«Администрации президента РФ совместно с правительством рассмотреть вопрос об учреждении государственной награды для представителей заслуженных профессиональных династий», – приводит соответствующее сообщение АГН «Москва».
Ранее сообщалось, что свыше 200 подмосковных предприятий представят вакансии на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
Читайте также:
Вакансии на ярмарке трудоустройства в Подмосковье представят более 200 предприятий
Названы специальности с самым высоким ростом зарплат в I квартале 2024 года
Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля
Мелисса Тимофеева