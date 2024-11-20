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Глава АИДТ Ветров предложил ввести сезонное меню в школах

Фото: iStock/kadmy

Фото: iStock/kadmy

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ввести в российских школах принцип сезонного меню.
Он объяснил такой подход тем, что это повысит спрос школьников на еду из местных столовых, а самим школам поможет сэкономить при закупке сырья и продовольствия.

«Прошу оценить возможность внедрения в процесс организации отечественного школьного питания принципа сезонного меню. Это благотворно скажется на здоровье и успеваемости учеников, а также поможет более грамотному использованию бюджетных средств при закупках продовольствия», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова.



До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по просвещению организовать обсуждение высокой учебной нагрузки на школьников и целесообразности ОГЭ.

«Это проблема, которая стала для всех очевидной. Ребёнка надо беречь и сделать всё для того, чтобы он был здоров, не было излишней нагрузки, которая сейчас повсеместно в школах. Приходят изможденные домой, это сказывается на состоянии, ничего хорошего не даёт», – приводит АГН «Москва» со ссылкой на сайт Госдумы слова Володина.

Ранее сообщалось, что пельмени, макароны с сыром и блины оказались любимыми блюдами учеников по итогам завершившегося в октябре первый этап голосования о качестве школьного питания в Подмосковье.

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В Мытищах пройдёт финальная «Битва роботов» с участием 32 команд
20 ноября 2024, 18:40

Фото: iStock / Teerasak Boonyophan

В ледовом дворце «Арена Мытищи» 23 ноября проведут решающие поединки Международного чемпионата «Битва роботов». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления, информационных технологий и связи Московской области.
«На ринг выйдут 16 взрослых команд с роботами-тяжеловесами весом до 110 кг, а также 16 юношеских команд с мини-роботами весом до 1,5 кг. из России, Белоруссии, Индии, Ирана и Китая. Помимо этого, пройдёт презентация новой дисциплины «Битва дронов» – две инженерные команды устроят шоу-матч», – говорится в сообщении.
По итогам отборочных этапов в финальный этап пробились пять команд из Московской области. Из них три представят роботов до 1,5 кг – «Технократы» и «Техно-Дайнемикс» из городского округ Истра, ProBOT из городского округа Люберцы). Ещё две выступят с роботами до 110 кг: SOLARBOT из Балашихи и Istok.Robotics из Фрязина.

«Битва роботов» – зрелищный чемпионат и международная площадка по обмену опытом в области робототехники. Изобретатели и технологии со всего мира продемонстрируют своё мастерство и сразиться за призовой фонд.

Смотреть прямую трансляцию поединков можно будет на платформе VK Видео 23 ноября 2024 года с 9:30 по московскому времени.

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#московская область
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Трассу М-12 «Восток» продлят до Екатеринбурга и Тюмени
Трассу М-12 «Восток» продлят в 2025 году до Екатеринбурга, в 2026 — до Тюмени
20 ноября 2024, 18:38

Фото: iStock/Carl Franz

Автомобильную трассу М-12 «Восток» продлят в 2025 году до Екатеринбурга, а в 2026 году — до Тюмени. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на форуме «Транспорт России». По его словам, что за год после открытия М-12 Москва — Казань по трассе совершили 42 миллиона поездок.
«Появился новый маршрут, появилось новое движение транспорта и пассажиров. Мы продолжаем этот маршрут. И в следующий год мы к Екатеринбургу планируем прийти, потом через год — к Тюмени», — пояснил он.
Ранее движение по М-12 до Екатеринбурга планировали запустить до конца этого года, но накануне председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что из-за серьезных осадков во время строительства трассы госкомпания столкнулась с проблемами, и открытие было решено перенесли на июнь 2025 года.

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#трассы
#автодор
#екатеринбург
#тюмень
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Матвиенко предложила Хуснуллину задним числом заплатить налоги за 8 лет
Матвиенко предложила Хуснуллину заплатить за 8 лет налоги за проживание в доме
20 ноября 2024, 18:30

Валентина Матвиенко (Фото: kremlin.ru)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину оплатить налоги за проживание в течение восьми лет в незарегистрированном доме, подав тем самым пример гражданам РФ, передает ТАСС.
В рамках правительственного часа в верхней палате зампреда кабмина Хуснуллин рассказал, что долгое время не мог подключиться к трансформаторной подстанции из-за нехватки ее мощности, в результате чего дом числился как строительная площадка до того, как удалось узаконить подключение. По его словам, в юридическом плане дом был не завершен.

Матвиенко назвала поднятый вопрос крайне важным, так как есть россияне, которые не платят налоги. Председатель Совета Федерации предложила Хуснуллину все-таки заплатить налоги.

«Придется, если начислят», — со смехом ответил Хуснуллин.

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#матвиенко
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Студент университета «Дубна» выиграл международный конкурс научных работ
20 ноября 2024, 18:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Студент университета «Дубна» Виталий Котляров одержал победу на XXIV Международном конкурсе научных, учебных и творческих работ «Наука Плюс». Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Виталий учится на кафедре экологии и наук о Земле. Он представил на конкурс исследование «Экологическое нормирование воздействия на окружающую среду предприятия».
«Победа нашего студента на международном конкурсе научных, учебных и творческих работ – не только признание его личных достижений, но и подтверждение высокого уровня подготовки, предлагаемый в университете. Работа по экологическому нормированию воздействия предприятий на окружающую среду особенно актуальна в Дубне, где много производственных компаний», – отметила исполняющая обязанности проректора университета по учебно-методической работе Ольга Анисимова.
В пресс-службе добавили, что научным руководителем Кротлярова выступила доцент кафедры экологии и наук о Земле Галина Лазарева.

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#дубна
#университет
#студент
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#производство
#эколог
#подмосковье
#московская область
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Для долголетов Красногорска провели мастер-класс по йоге
20 ноября 2024, 18:08

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Мастер-класс «Йогаtime» провели в центре «Активное долголетие» на Заводской улице в Красногорске, участники необычной тренировки узнали, как с помощью дыхательной практики восстановить душевное равновесие, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ходе мастер-класса инструктор по йоге Альберт Загорский научил участников дыхательным практикам и асанам. Каждая асана помогала развить баланс и гибкость, а дыхательные упражнения — расслабиться и успокоиться», — говорится в сообщении.
Мастер-класс очень понравилось участникам, многие из них решили продолжить заниматься йогой.

Проект «Активное долголетие» предлагает его участникам множество различных активностей, включая изучение иностранных языков, курсы по компьютерной грамотности, танцы, тренировки и экскурсии. Стать участником проекта могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет.

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#активное долголетие
#йога
#тренировки
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В Красногорске провели квест, посвящённый профессии детектива
20 ноября 2024, 18:05

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Центральная библиотека Красногорска на время превратилась в детективное агентство. Участники клуба «Гулливер» провели там квест-игру, которая позволила узнать много нового о работе сыщиков, детективов, оперативников, шифровальщиков и криминалистов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Участникам пришлось расследовать сказочные преступления. Они узнали, как похищают героев сказок, как они сами могут стать свидетелями или даже жертвами, как искать украденные пять сольдо. Ребята увидели знакомых сказочных героев через призму детективного расследования. Возможно, кто-то из них заинтересуется этими профессиями и свяжет свою жизнь с миром расследований», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Участники клуба почувствовали себя настоящими сыщиками. Они научились работать в команде, использовать логику и дедукцию, а также узнали много нового о том, как проводятся настоящие расследования.

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#красногорск
#дети
#квест
#игра
#подмосковье
#московская область
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Прокуратура Москвы рассказала о новом виде мошенничества
Прокуратура Москвы: мошенники представляются сотрудниками ФНС
20 ноября 2024, 18:03

Фото: istockphoto/artoleshko

Мошенники представляются налоговиками и предлагают своим жертвам задекларировать средства, чтобы потом их похитить, пишет ТАСС, ссылаясь на московскую прокуратуру.
«Мошенники используют новую «легенду»: представляются сотрудниками налоговых органов и под предлогом декларирования денежных средств, похищают их», — прокомментировали в ведомстве.
В прокуратуре добавили, что пенсионерку по новой схеме обманули на 2,3 миллиона рублей. Злоумышленник позвонил женщине, узнал, что она держит дома деньги и сказал, что незадекларированные средства якобы изымут налоговики, чтобы задекларировать. Тогда же курьер аферистов забрал деньги и дал договор-фикцию. Женщина раскрыла обман, когда внимательно прочла документ.

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«Она не вдова»: наследники Градского устроили войну за миллионы мэтра — что он прятал под кроватью и в чем винят его жену
20 ноября 2024, 17:53

Александр Градский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Скандалы вокруг наследия Александра Градского продолжают набирать обороты. Казалось бы, судебные тяжбы по дележке имущества завершились и родственникам больше незачем конфликтовать. Однако открытие памятника на могиле мэтра вновь вызвало множество вопросов и споров. Почему поклонники остались недовольны новым монументом и в чем обвиняют вдову покойного Марину Коташенко, расскажет «Радио 1».

Памятник Градскому возмутил поклонников

3 ноября Александру Градскому исполнилось бы 75 лет. Его знакомые вспоминают, что он с нетерпением ждал этой даты и планировал собрать друзей для праздничного концерта. Однако в 2021 году композитор скончался от инсульта. За неделю до его юбилея на Ваганьковском кладбище был открыт небольшой монумент. Само мероприятие прошло в тайне: на нем присутствовали лишь родственники композитора и молодая вдова Марина.

«Александр Борисович всегда был очень лаконичен, выходя на сцену: черный фон, черная рубашка, гитара. Поэтому и памятник мы хотели сделать лаконичным», — объясняла дизайн монумента супруга покойного.

Однако большинство поклонников артиста не оценили ни закрытый формат мероприятия, ни само надгробие. В сети уже появились гневные комментарии фанатов о том, что Градский заслуживает большего, чем тайная встреча на 20 персон и черный камень на могиле.

«Весьма неказистый “мемориал” получился от любящей вдовы», — писали поклонники музыканта.

Они выразили уверенность в том, что Марина просто сэкономила и решила не тратить баснословные суммы на обустройство могилы мэтра.

Борьба за наследство


Марина Коташенко с сыном: (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Летом 2024 года суд окончательно разрешил наследственное дело композитора. Молодая вдова Марина Коташенко получила значительную часть имущества мужа, оцененного изначально в миллиард рублей. Судебные тяжбы длились три года. Вдова музыканта даже столкнулась с грабителями, которые потребовали от неё 100 миллионов рублей, якобы хранившихся под кроватью певца.

«Когда у неё украли эти деньги… Господин Жабборов, признанный виновным в краже, является родственником работника, который в тот момент трудился у Марины Коташенко на даче… Мустафа. Они оба были связаны родством и до этого работали на стройке у моего отца. Это действительно выглядит очень подозрительно», — комментировал ситуацию сын композитора Даниил Градский.

Вскоре в борьбу за наследство вступила и третья супруга артиста. Ольга Градская заявила, что даже спустя 20 лет после развода она имеет право на его имущество.

Затем двоюродная сестра Александра Наталья обвинила мэтра, что при жизни он незаконно завладел имуществом ее покойного отца. А позже, по словам Марины Коташенко, те же лица вынесли из дома и квартиры Градского его личные вещи, фотографии и антикварную мебель. Старшие дети музыканта тоже в стороне не остались. Даниил и Мария подали иск к Коташенко, заявив, что она на самом деле не вдова, потому что предложение руки и сердца Градский сделал Марине только за два месяца до своей смерти.

Вдову Градского осудили за памятник на его могиле: что мэтр скрывал, запираясь в особняке с молодой женой
Вдову Градского осудили за памятник на его могиле: что мэтр скрывал, запираясь в особняке с молодой женой

Казалось бы, после завершения наследственного дела в семье Градских должна была наступить идиллия. Однако примирение между родственниками так и не произошло. Даниил и Мария недовольны долей наследства, которую они получили. Они планировали создать достойный памятник стоимостью 20 миллионов рублей и весом 35 тонн. Но Марина решила иначе и даже не пригласила их на открытие надгробия.

«Я считаю, что ей все равно. Посмотрите на это надгробие: она выбрала плиту, похожую на рояль. Какое это имеет отношение к Градскому? Он не был пианистом! Мы сосредоточим усилия на том, чтобы установить отцу городской памятник, который соответствует его статусу народного артиста Российской Федерации», — заявил сын музыканта.

Старшие наследники Градского не собираются сдаваться. В суде сейчас рассматриваются пять исков против Марины Коташенко, в том числе и уголовный. Даниил и Мария продолжают настаивать на признании последнего брака музыканта фиктивным.

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В университете «Дубна» провели встречу студентов с участником СВО
20 ноября 2024, 17:29

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Встречу с офицером морской пехоты – участником СВО, а также с президентом благотворительного фонда «Батальон» Полиной Васильевой провела в университете «Дубна» Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участник СВО рассказал ребятам личные истории: они продемонстрировали, насколько важно в сложных жизненных ситуациях единство коллектива и моральная поддержка. Герой подчеркнул, что в сражении не менее, чем оружие, важны дружеские отношения между бойцами, а их личные качества имеют такое же значение, как высокотехнологичное снаряжение», — говорится в сообщении.
В ходе встречи студенты пообщались с гостем, а также обсудили различные варианты участия в социально-патриотических проектах.

Важность таких встреч отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

«Такие встречи необходимы молодёжи для понимания всей картины, происходящего сегодня в стране. Дубненцы всех поколений регулярно принимают участия в акциях помощи участникам СВО и жителям новых территорий РФ», — сказал Максим Тихомиров.
Он добавил, что совместные усилия — и на поле боя, и в тылу — помогают приблизить победу.

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#дубна
#сво
#студенты
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