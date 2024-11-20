Глава АИДТ Ветров предложил ввести сезонное меню в школах

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Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ввести в российских школах принцип сезонного меню.
Он объяснил такой подход тем, что это повысит спрос школьников на еду из местных столовых, а самим школам поможет сэкономить при закупке сырья и продовольствия.
До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по просвещению организовать обсуждение высокой учебной нагрузки на школьников и целесообразности ОГЭ.
Ранее сообщалось, что пельмени, макароны с сыром и блины оказались любимыми блюдами учеников по итогам завершившегося в октябре первый этап голосования о качестве школьного питания в Подмосковье.
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«Прошу оценить возможность внедрения в процесс организации отечественного школьного питания принципа сезонного меню. Это благотворно скажется на здоровье и успеваемости учеников, а также поможет более грамотному использованию бюджетных средств при закупках продовольствия», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова.
До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по просвещению организовать обсуждение высокой учебной нагрузки на школьников и целесообразности ОГЭ.
«Это проблема, которая стала для всех очевидной. Ребёнка надо беречь и сделать всё для того, чтобы он был здоров, не было излишней нагрузки, которая сейчас повсеместно в школах. Приходят изможденные домой, это сказывается на состоянии, ничего хорошего не даёт», – приводит АГН «Москва» со ссылкой на сайт Госдумы слова Володина.
Ранее сообщалось, что пельмени, макароны с сыром и блины оказались любимыми блюдами учеников по итогам завершившегося в октябре первый этап голосования о качестве школьного питания в Подмосковье.
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Мелисса Тимофеева