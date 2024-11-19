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Подмосковные учащиеся назвали любимые и нелюбимые блюда в школьных столовых

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Пельмени, макароны с сыром и блины оказались любимыми блюдами учеников по итогам завершившегося в октябре первый этап голосования о качестве школьного питания в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Министерство получило 2,3 млн откликов от школьников и их родителей. Более 54% взрослых, участвовавших в опросе, рассказали, что их детям нравится школьное питание. Однако тушёная капуста, кабачковая икра и рыбные котлеты получили негативные отзывы.
«Около 70 тыс. родителей оценили качество питания в школах Подмосковья Для них важно, какой обед был у детей в школе. Наша задача - чтобы еда была не только полезной, но и вкусной. Каждый родитель может лично попробовать школьную еду. Записаться на такую проверку можно онлайн через мобильное приложение «Моя школа», – сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.


Как отметили в ведомстве, голосование проводится в онлайн-формате, что позволяет большему количеству участников высказать своё мнение.

В Подмосковье работает проект «Родительский контроль», позволяющий каждому желающему взрослому прийти в школу и попробовать еду в столовой.

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Около 3 тыс. входных групп подмосковных МКД привели в порядок с начала октября
19 ноября 2024, 17:33

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье с начала октября привели в надлежащее состояние порядка 3 тыс. входных групп многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«С начала октября по заявкам жителей сотрудника управляющих организаций отремонтировали 2 911 входных групп. Входная группа МКД – совокупность архитектурных и инженерных элементов на входе в здание. Сюда относятся тамбур, крыльцо, пандус, навес, колонны и лестничные пролёты. Все элементы отвечают за комфортное передвижение всех групп граждан», – отметили в министерстве.
Среди основных работ там назвали устранение повреждений дверей; восстановление ступеней; ремонт навесных козырьков и перил; обновление лакокрасочного слоя. Жильцы, заметившие ненадлежащее состояние входной группы, могут обратиться в управляющую компанию своего дома. Если УК не принимает меры, следует обратиться в территориальный отдел министерства.

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В Дубне завершают замену магистральных труб и капремонт котла
19 ноября 2024, 16:37

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

На Большой Волге заменили все 1,5 км магистральных труб отопления и горячего водоснабжения, запланированные на 2024 год. Осталось установить датчики, которые позволят следить за состоянием сетей, не вскрывая их. В весной предстоит финальное благоустройство, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна.
«В Большеволжской котельной также завершаются капитальные работы по ремонту котла. Обновлённое оборудование используют для собственных нужд котельной и в качестве резерва для обеспечения жителей теплом и горячей водой», – сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.
В котельной одновременно работают две бригады специалистов. Все трубы смонтированы и опрессованы, проведены гидравлические испытания. Предстоит установить контролирующее и измерительное оборудование. К началу декабря планируется начать пусконаладочные работы.

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В мраморе и зеркалах: в Дубне обновили подъезд дома образцового содержания
19 ноября 2024, 16:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Ремонт подъезда дома образцового содержания, расположенного по адресу: улица Карла Маркса, 34, провели в Дубне в этом году, теперь вход в девятиэтажку напоминает лобби дорогого отеля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На стенах и полу подъезда уложен мрамор, на потолке молдинги, в холле установлены зеркала и стоят домашние растения. А во дворе дома размещены небольшие скульптуры, вазоны и даже есть фонтан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инициатором таких позитивных изменений является председатель совета дома и руководитель Ассоциации председателей многоквартирных домов Дубны Раиса Гуляева. Благодаря ей обычный обшарпанный подъезд преобразился. Как отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, сейчас Раиса Гуляева подала заявку на участие в подмосковном конкурсе «Лучший председатель совета многоквартирного дома».

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В Подмосковье отремонтировали счётчики более чем в 160 многоквартирных домах
19 ноября 2024, 16:33

Фото: iStock / Bet_Noire

В Подмосковье с начала года по заявкам жителей отремонтировали общедомовые приборы учёта более чем в 160 многоквартирных домах. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«По заявкам жителей подмосковные коммунальщики провели ремонт общедомовых приборов учёта более чем в 160 МКД региона. Особенно активно обращались жители городских округов Королёв и Химки», – отметили в пресс-службе.
Общедомовый прибор учёта – устройство, помогающее следить за количеством поступающих в дом воды, электричества, газа и тепла. Эти данные позволяют достоверно распределить расходы на коммунальные услуги между жильцами.

Внутри каждой квартиры есть индивидуальные приборы учёта, измеряющие, сколько ресурсов использует семья. Это позволяет жильцам видеть своё потребление и управлять расходами.

В ведомстве напомнили, что ремонтировать общедомовые приборы учёта обязаны управляющие организации. Именно туда нужно обратиться, если такой прибор вышел из строя. Если же управляющая компания бездействует, можно обратиться в территориальный отдел министерства.

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#минчистоты
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#московская область
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«Демоническая шайка»: Депутат Милонов прокомментировал законопроект о запрете услуг тарологов
Депутат Милонов: услуги тарологов стоит приравнять к мошенничеству
19 ноября 2024, 16:09

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Российская академия наук объявила, что поддерживает законодательный запрет услуг тарологов, предложенный в Госдуме.
«Законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов, внесут в Госдуму в ближайшее время, он находится на финальной стадии», — сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) РИА Новости.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» заявил, что нужно следить не только за тарологами, но и за всеми причастными.

«К непостижимому можно тянуться вполне понятно. Главное, чтобы это непостижимое не оборачивалось мошенническими схемами. И если мы говорим про тарологов, почему мы забываем всех других жуликов. Конечно, надо браться за всю эту сферу. Эта вся эзотерическая шайка, она же банда, должна быть разоблачена и призвана к покаянию, то есть это к ответственности», — сказал он.

По словам депутата, услуги тарологов стоит приравнять к мошенничеству или к оказанию надлежащих медицинских услуг.

«Необходимо законодательно приравнять деятельность парапсихологов-эзотериков к религиозной деятельности и соответствующим образом запретить до регистрации их религиозной организации производить соответствующие манипуляции и действия, поскольку в соответствии с нашим законодательством осуществлять миссионерскую религиозную деятельность можно только от имени официально зарегистрированной традиционной религиозной организации. Тарологи — демонические силы, они все нетрадиционные для нас», — заключил депутат.

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Ветерана Каширской ГРЭС поздравили с 80-летием
19 ноября 2024, 15:51

Анатолию Дмитриевичу Шестопалову, отработавшему почти всю свою трудовую жизнь на Каширской ГРЭС слесарем по ремонту и наладке турбинного оборудования, исполнилось 80 лет, с юбилеем его поздравил председатель Совета депутатов городского округа Кашира Сергей Буров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Спасибо за ваш пример трудовой доблести! Крепкого здоровья вам, Анатолий Дмитриевич, бодрости духа, внимания и заботы близких!» — сказал юбиляру Сергей Буров.
Он также вручил юбиляру памятные подарки и поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьёва, главы городского округа Кашира Михаила Шувалова и от муниципальных депутатов.

В администрации округа отметили, что забота и внимание к пожилым жителям Каширы, создание для них максимально комфортных условий является основой социальной политики муниципалитета.

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#поздравление
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Генпрокурор Краснов отправил в отставку девять московских прокуроров
«Ъ»: генпрокурор России Краснов отправил в отставку девять московских прокуроров
19 ноября 2024, 15:48

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Генпрокурор России Игорь Краснов отправил в отставку девять московских прокуроров. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ». Приказы подписали, как утверждается, в отношении глав трех окружных прокуратур, а также некоторых районных.
По информации «Ъ», все отставки связаны с ротацией кадров, снятых с должностей прокуроров собираются назначить на аналогичные посты. К примеру, на должность прокурора Москвы, заявляет издание, сенаторы поддержали кандидатуру Максима Жукова из Твери.

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Расписание электричек четырёх направлений изменится в ближайшие выходные
19 ноября 2024, 15:33

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов, курсирующих на МЦД-2, МЦД-4 и Киевском, Горьковском, Рижском и Курском направлениях, изменится с вечера пятницы, 22 ноября, до конца воскресенья, 24 ноября, из-за работ на станциях Железнодорожная и Царицыно, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на РЖД.
«На станции Царицыно работы будут проводить с двух часов ночи 23 ноября до двух часов ночи 25 ноября и по тому же расписанию с 30 ноября по 2 декабря. На станции Железнодорожная технологические «окна» назначены на период с 23:40 22 ноября до 23:40 24 ноября», — говорится в сообщении.
В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, длин маршрута и количество остановок. Несколько пригородных поездов временно отменят.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять актуальное расписание на информационных табло на станциях и вокзалах или онлайн — через сайт РЖД либо мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

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В Подмосковье камеры распознали 7 тыс. нарушителей на ж/д переходах
19 ноября 2024, 14:38

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около 7 тысяч нарушителей правил перехода через железнодорожные пути зафиксировали видеокамеры на станциях в Московской области за десять месяцев текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В Подмосковье рядом с железнодорожными станциями и пешеходными переходами через пути оборудовано более 130 камер с функцией распознавания лиц. С начала года эти камеры зафиксировали около семи тысяч нарушителей правил безопасного перехода», — сказал глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что видеокамеры помогают снизить число нарушений, которые чреваты травмами.

Благодаря системе распознавания лиц на нарушителя составляется протокол за административное нарушение и выписывается штраф. Больше всего таких камер установлено в районе железных дорог в Пушкинском, Раменском и Одинцовском округах.

Специалисты областного Минтранса призывают гостей и жителей Подмосковья быть внимательными на объектах железнодорожной инфраструктуры, не отвлекаться на гаджеты, снимать наушники и использовать только легальные переходы через пути.

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#минтранс мо
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