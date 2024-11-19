Подмосковные учащиеся назвали любимые и нелюбимые блюда в школьных столовых

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Пельмени, макароны с сыром и блины оказались любимыми блюдами учеников по итогам завершившегося в октябре первый этап голосования о качестве школьного питания в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Министерство получило 2,3 млн откликов от школьников и их родителей. Более 54% взрослых, участвовавших в опросе, рассказали, что их детям нравится школьное питание. Однако тушёная капуста, кабачковая икра и рыбные котлеты получили негативные отзывы.
Как отметили в ведомстве, голосование проводится в онлайн-формате, что позволяет большему количеству участников высказать своё мнение.
В Подмосковье работает проект «Родительский контроль», позволяющий каждому желающему взрослому прийти в школу и попробовать еду в столовой.
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«Около 70 тыс. родителей оценили качество питания в школах Подмосковья Для них важно, какой обед был у детей в школе. Наша задача - чтобы еда была не только полезной, но и вкусной. Каждый родитель может лично попробовать школьную еду. Записаться на такую проверку можно онлайн через мобильное приложение «Моя школа», – сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Как отметили в ведомстве, голосование проводится в онлайн-формате, что позволяет большему количеству участников высказать своё мнение.
В Подмосковье работает проект «Родительский контроль», позволяющий каждому желающему взрослому прийти в школу и попробовать еду в столовой.
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Лора Луганская