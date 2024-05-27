Глава АИДТ Ветров предложил ввести в школах игры в вышибалы

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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой дополнить школьные уроки физкультуры играми в городки и вышибалы.
Такие игры, по его словам, также могут развить здоровый спортивный азарт и чувство товарищества в школьниках.
В то же время отмечается, что в Москве ко Дню защиты детей состоится фестиваль киберспорта.
Ранее сообщалось, что учащиеся Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Знание.Лектор».
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«Прошу рассмотреть возможность обязательного внедрения в школьные занятия физкультурой таких русских видов спорта, как городки, чижик и вышибалы», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.
В то же время отмечается, что в Москве ко Дню защиты детей состоится фестиваль киберспорта.
«Главная цель фестиваля – улучшить взаимопонимание родителей и детей, увлеченных киберспортом, а также популяризовать спорт XXI века среди молодого поколения. Для этого команда ФКС Москвы подготовила обширную программу. В музее ИТ посетители смогут ознакомиться с ретроконсолями разных времен и попробовать себя в играх прошлого», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы Федерации компьютерного спорта (ФКС) столицы.
Ранее сообщалось, что учащиеся Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Знание.Лектор».
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Мелисса Тимофеева