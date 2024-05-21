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Около 150 школьников собрались на туристский слёт на Левковской поляне

21 мая 2024, 22:03
Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

На Левковской поляне провели 48-й туристский слёт городского округа Пушкинский. В нём участвовали местные школьники, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.


«Участникам необходимо было пройти несколько этапов соревнований – спортивное ориентирование, полосу препятствий. Помимо этого, жюри оценивало порядок в палатках и в лагере, то, как хранятся пища и вода, собирается ли мусор, есть ли в лагере медикаменты. Была представлена и художественная часть программы», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, всего на слёт собрались порядка 150 человек.

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#московская область
Перечислены самые интересные туристические места Земли для всей семьи
Турагент Гажиенко рекомендовал Китай, Италию и Камбоджу
17 мая 2024, 15:46

Фото: iStock/axz66

Турагент, владелец турагентства Тариел Гажиенко заявил, что наиболее интересным для посещения всей семьёй странами являются Турция, Китай, Камбоджа и Италия.
В Турции он рекомендовал посетить Эгейское побережье, проехать по маршруту Демре — Мира — Кекова, а также побывать в древнем Эфесе. Что касается Китая, то здесь интересными могут быть Великая Китайская стена, окрестности Пекина и Шанхая. Камбоджа же может удивить древним городом Ангкор Ват.

«Жемчужиной же Италии я бы назвал Флоренцию, колыбель эпохи Возрождения. Здесь жили и творили самые знаменитые итальянские художники — от Леонардо да Винчи до Рафаэля и Микеланджело», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Гажиенко.

А в Лапландском заповеднике Мурманской области разработали новый полночный экомаршрут. Отмечается, что экскурсии будут проводиться ночью.

«Туристы получат возможность провести больше времени в тундре, увидеть северных животных в их естественной среде обитания», – пояснила в беседе с RuNews24 замдиректора заповедника по туризму и рекреации Юлия Фишер.

Ранее в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» сообщили о росте спроса среди россиян на отдых за рубежом на июнь на 57%.

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Россияне стали больше интересоваться отдыхом в Японии
Спрос на отдых за рубежом на июнь среди россиян резко вырос
15 мая 2024, 18:38

Фото: iStock/DoctorEgg

В пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» сообщили о росте спроса среди россиян на отдых за рубежом на июнь на 57%.
Специалисты выделили рост интереса к турам в Японию.

«Спросу способствовало снятие ограничений на въезд для туристов. Это также позволило Японии войти в топ-10 востребованных направлений на июнь, в прошлом году она была на 15-м месте в аналогичном рейтинге», — прокомментировали в беседе с Газета.ру в пресс-службе сервиса.

Ранее в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» провели исследование и выяснили, что цены на услуги туристических агентств в России за год выросли на 20%.

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Стоимость услуг турагентств выросла в России за год
14 мая 2024, 18:02

Фото: iStock/ronstik

В пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» провели исследование и выяснили, что цены на услуги туристических агентств в России за год выросли на 20%.
Уточняется, что в этом году россияне пользовались услугами таких компаний чаще, чем в прошлом. Наиболее популярным вариантом отдыха в России стал Краснодарский край.

«На фоне развития инфраструктуры для отдыхающих и сервиса, турпоток в Краснодарский край растёт, обеспечивая в том числе заполнение как крупных гостиниц, так и различных малых форматов отелей, глэмпингов и других локаций», — пояснили в беседе с Газета.ру турэксперты.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявлял, что наиболее бюджетным вариантом путешествия на вторые майские праздники может стать Золотое кольцо.

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#краснодарский край
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Россиянам раскрыли самый бюджетный вариант отдыха на вторые майские
Турэксперт Мкртчян рекомендовал посмотреть Золотое кольцо на вторые майские
08 мая 2024, 17:07

Фото: iStock/saiko3p

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что наиболее бюджетным вариантом путешествия на вторые майские праздники может стать Золотое кольцо.
«Можно съездить во Владимир, Суздаль, Углич, а жить в недорогих гостиницах: сейчас вполне реально найти номер за 4 тыс. рублей в сутки», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Мкртчян.

А заместитель гендиректора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова рекомендовала для экономии средств планировать летние путешествия заранее.

«Начните с финансового планирования: определите категории обязательных расходов, приоритеты на время отпуска, изучите отзывы о месте отдыха, чтобы узнать, какие траты могут вас ждать. Не забудьте про страхование путешественников, даже если поездка по России. Учтите расходы на развлечения и досуг, предусмотрите, чтобы по возвращению у вас оставались деньги», — пояснила в беседе с «Известиями» Белова.

Ранее опрос показал, что большинство россиян планирует провести летний отпуск на территории России.

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#отдых
#расходы
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Российские арендодатели стали чаще сдавать жильё туристам с животными
02 мая 2024, 17:38

Фото: iStock/humonia

В России арендодатели стали чаще соглашаться сдавать жильё людям, путешествующим с животными.
То же касается и аренды для туристов с детьми.

Так, число посуточных объектов, доступных для бронирования с животными, за год выросло на 10%, с детьми – на 8%.

«При путешествии с детьми в большинстве случаев выбор посуточных квартир и загородного жилья не отличается от того, как если бы в объекте размещения были только взрослые. Другое дело — поездки с животными. К путешествию с питомцами стоит подойти более ответственно и заранее забронировать места размещения», — отметил в беседе с Газета.ру руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

Ранее опрос показал, что большинство россиян планирует провести летний отпуск на территории России.

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Россияне пожаловались на рост цен на отдых в стране
Webbankir: почти все россияне заметили рост цен на отдых в России
27 апреля 2024, 12:11

Фото: iStock/demerzel21

Многие россияне заявили, что заметили увеличившуюся стоимость отдыха в России. Такие данные следуют из опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir.
Результаты опроса опубликовала «Газета.Ru». Согласно полученным данным, 93,8% опрошенных россиян заметили рост цент на отдых в стране. При этом 67,7% из них утверждают, что поездки по стране подорожали из-за значительной инфляции. При этом 4,5% респондентов не увидели изменения цен, а 1,7% и вовсе считают, что цены снизились.

48,8% опрошенных отметили, что стоимость поездки зависит от места путешествия.

При этом россияне считают, что качество услуг в сфере российского туризма выросло за последние три года. Так считают 74,2% опрошенных. 80% заметили увеличение выбора направлений для туризма.

Опрос провели в апреле текущего года. Всего опросили 1500 совершеннолетних россиян из разных регионов страны.

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Стало известно, где большинство россиян проведёт летний отпуск
Большинство россиян запланировали летом путешествие по России
25 апреля 2024, 15:44

Фото: iStock/Viktoriya Telminova

Большинство россиян планирует провести летний отпуск на территории России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого «Сбер Страхования жизни» и сервиса «Работа.ру».
По данным издания «Известия», которое изучило документы исследования, всего в летний отпуск планирует отправиться 68% опрошенных россиян. Из них 72% планируют путешествие в рамках России. Также по 4% планируют посетить Азию и Европу, 2% отправятся на Ближний Восток. Некоторые же планируют поехать в Африку, Южную Америку или отдельные острова.

При этом 27% опрошенных планируют отправиться на море, а 26% - на озеро или речку, 25% респондентов поедут в другой город, а 23% проведут отпуск на даче, 13% займутся своим здоровьем.

В среднем россияне готовы потратить на отпуск порядка 120 тысяч рублей.

«Мы советуем планировать путешествие заранее, например, за год. В таком случае ежемесячные отчисления в размере 10–20% от дохода позволят достичь поставленной цели и обойтись без необходимости оформления кредита или траты средств с продажи имущества», — посоветовала управляющий директор управления методологии и компетенций «Сбер Страхования жизни» Наталья Тарасова.

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#траты
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Стало известно, куда россияне отправятся отдыхать на майские праздники
АТОР: большинство россиян отправятся в Краснодарский край на майские праздники
24 апреля 2024, 20:05

Фото: iStock/inewsistock

Впереди россиян ждут длинные майские праздники: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. В связи с этим, многие граждане решили отправиться в путешествия по стране.
Лидером среди направлений для туризма в майские праздники стал Краснодарский край. Следом за ним идут кавказские минеральные воды, в частности, Кисловодск, рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Третье и четвёртое место заняли Москва и Санкт-Петербург. А завершают пятёрку лидеров сразу два региона – Подмосковье и Крым.

По словам Ромашкина, цены в этом году выросли. В среднем рост цен на отели и авиаперелёты составил порядка 15%.

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#путешествия
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Авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России
24 апреля 2024, 17:04

Фото: iStock/Diy13

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России. Об этом говорится в заявлении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Уточняется, что турецкая авиакомпания сохранила возможность отдельно приобрести билеты в Турцию и в Мексику. В Turkish Airlines ожидают, что это позволит не возмещать стоимость перелета в турецкий аэропорт в случае, если на рейсе в Мексику возникнут проблемы, тем самым не увеличивать расходы авиаперевозчика.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines. По словам представителя Кремля, проблему с отказами россиянам в перелетах на рейсах авиакомпании Turkish Airlines в Латинскую Америку удастся решить благодаря дружественным отношениям между Россией и Турцией.

Напомним, туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines из-за российского гражданства. Такой же отказ ждал еще нескольких пассажиров с российскими паспортами под предлогом «маленькой истории путешествий».

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