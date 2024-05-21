Около 150 школьников собрались на туристский слёт на Левковской поляне

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский
На Левковской поляне провели 48-й туристский слёт городского округа Пушкинский. В нём участвовали местные школьники, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Участникам необходимо было пройти несколько этапов соревнований – спортивное ориентирование, полосу препятствий. Помимо этого, жюри оценивало порядок в палатках и в лагере, то, как хранятся пища и вода, собирается ли мусор, есть ли в лагере медикаменты. Была представлена и художественная часть программы», – говорится в сообщении.Как отметили в администрации, всего на слёт собрались порядка 150 человек.
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Лора Луганская