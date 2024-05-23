Более 80 спортсменов соберут в Раменском соревнования по айкидо летней Спартакиады учащихся

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В Раменском городском округе с 24 по 26 мая будут проходить соревнования по айкидо в рамках XII летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Состязания среди девушек и юношей в дисциплинах кихон-вадза в парном разряде и дзюи-вадза в парном и групповом разрядах состоятся во дворце спорта «Борисоглебский». В них примет участие 81 юный спортсмен из 17 регионов России в возрасте 13-15 лет. Дисциплина айкидо включена в программу летних Спартакиад уже в пятый раз в своей истории», – говорится в сообщении.В министерстве отметили, что соревнования будут проведены в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Читайте также:
Звёзды мирового спорта стартуют в забеге TOPSKI Family Run в Одинцове
В Одинцове прошло первенство Московской области по спортивному метанию ножа
Суперфинал чемпионата АСБ проводится в Московской области
Лора Луганская