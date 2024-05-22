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Подмосковные школьники могут стать участниками конкурса «Знание.Лектор»

22 мая 2024, 13:04
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

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Учащиеся Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Знание.Лектор». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Подать заявку на участие в ​конкурсе все желающие могут до 30 июня, для школьников ​заявочная компания продлится до 3 июля.

«С августа по ноябрь пройдёт регэтап, где участникам предстоит организовать собственные лекцции. На выбор предлагается 14 тематических лекций, одна из которых — «Семейные ценности». Решение о допуске в финал будет принимать экспертный совет. Отбор в номинации «Школьники» завершится уже в июле: участников ждёт обучение публичным выступлениям, подготовка презентационных материалов и собеседование с экспертами», — поделились в министерстве.



Финалисты отправятся в профильную смену «Знание.Лектор» в МДЦ «Артек» с 25 сентября по 16 октября.

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В Дзержинском полностью пройдет модернизация теплосети к отопительному сезону
22 мая 2024, 13:42

Фото: Александра Степанова

К началу следующего отопительного сезона в Дзержинском полностью модернизируют магистральную теплосеть М-5. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Теплотрасса М-5 отслуживает порядка 29 тысяч человек и 167 домов в городском округе. Протяженность магистральной теплотрассы – 3,1 км. Она проходит от ТЭЦ-22 до Центральной бойлерной.

«Сейчас запланировали ряд мероприятий, в ближайшее время подрядчик начинает работы, его задача – в течение летнего периода полностью заменить более 3 км теплосетей. Все решения приняты. Я уже приезжал сюда в этом году, были обращения жителей по теплу, авариям и т.д. Мы понимали, что если радикально не исправим эту ситуацию, то постоянно будем «латать дыры», — подчеркнул Андрей Воробьёв.

Также в городском округе пройдет капремонт шести ЦТП на улицах Лермонтова, Томилинская, Угрешская, Академика Жукова и Лесная.

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Воробьёв поставил задачу открыть образовательный комплекс в Дзержинском 1 сентября 2025 года
22 мая 2024, 13:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

1 сентября будущего года в Дзержинском откроют большой образовательный комплекс. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход работы и поговорил со строителями.
В состав комплекса войдёт средняя школа №7 на 1,1 тыс. мест на ул. Угрешской и дошкольное отделение на 100 воспитанников. Также начнёт работу блок дополнительного образования с залами для индивидуальных занятий на фортепиано и духовых инструментах, музыкально-теоретических занятий, хореографии, гимнастики и различных кружков.
«Наша задача – открыть недостроенную школу 1 сентября следующего года. Обсудим мероприятия, запланированные в этом учебном заведении, дальнейшие этапы ремонта и запуска школ и детсадов в Дзержинском. В январе 2025 года будут отремонтированы два корпуса дошкольного отделения гимназии №4. Ещё один объект – гимназия №5, с родительским активом которой мы встречались. Там начинаем работы после открытия этого образовательного комплекса, куда заводим ребят. Это тоже очень большая школа. Следующий этап – два школьных корпуса гимназии №4. Всё закончим до 1 сентября 2027 года», – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Строительство школы №7 началось в 2013 году, однако работы несколько раз приостанавливали из-за недобросовестных застройщиков. Область решила взять возведение школы на себя. Здание будет полностью реконструировано. На это регион выделил 3 млрд рублей.

Сейчас на 90% завершены монолитные работы. Строители приступили к демонтажу внутренних перегородок и инженерных сетей, обустройству стройплощадки. Одновременно разрабатывается проектная документация.
«Демонтажные работы начались в апреле. Но перегородки не проходили по существующим нормам, плюс менялись размеры классов, проходы и так далее. Завершить строительство планируем до 1 сентября 2025 года, чтобы детишки могли туда зайти в новом учебном году. Сейчас главная задача – закрыть тепловой контур здания, чтобы зимой мы могли заниматься внутренней отделкой», – отметил руководитель проекта Роман Камелев.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Общая площадь объекта – около 20 тыс. кв. м. На территории будут располагаться спортивное ядро, стадион на 400 мест, беседки и прогулочные зоны для дошкольников.

Для работы в школе панируют привлечь около 80 педагогов. Приоритет при зачислении в образовательное учреждение будет отдан ребятам, проживающим в ближайших микрорайонах на ул. Угрешской.

В ноябре прошлого года губернатор встречался в Дзержинском с родителями учащихся гимназии №5, где в 2024-м должен был начаться капремонт. Однако родители попросили отложить его до открытия школы на Угрешской, чтобы 2 тыс. ребят не оказались в разных учебных заведениях на время работ. В итоге было решено сдвинуть сроки капремонта на 2025-2026 годы. Работы начнут, как только гимназисты перейдут в новый современный образовательный комплекс.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Подмосковье проводится подготовка пляжей и зон отдыха к летнему сезону
22 мая 2024, 13:28

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Подготовка пляжей и зон отдыха у воды к летнему сезону 2024 в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Полностью все зоны для отдыха подготовят к 31 мая и 1 июня все желающие смогут посетить порядка 200 пляжей.

«Каждый год мы готовим территории к летнему сезону. В рамках этой подготовки ведутся работы по завозу песка, приведению в нормативное состояние дороги к местам отдыха, ремонту или замене элементов благоустройства: кабин для переодевания, душевых, лежаки и другое. В 2023 году на территории Московской области функционировали 203 пляжа и зоны отдыха у воды», — поделился министр благоустройства Михаил Хайкин.

На пляжах и зонах отдыха будут организованы кабины для переодевания, спасательный пост, контейнерную площадку, мобильные точки торговли, пляжный волейбол и автостоянка.

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#министр
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На борту российских самолетов появится Wi-Fi
Министр Шадаев: Wi-Fi в российских самолетах появится с 2028 года
22 мая 2024, 13:21

Фото: iStock/Diy13

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что беспроводные интернет-сети Wi-Fi появятся в российских самолетах с 2028 года. Об этом пишет ТАСС.
«Предоставление Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным с 2028 года», – отметил он.

Ранее сообщалось, что в Совфеде одобрили закон о создании открытого реестра должников по алиментам. Отмечается, что в этом реестре рискуют появиться 133 000 человек. По словам замглавы министерства юстиции Андрея Логинова, это будет являться мерой дополнительного морального воздействия. Сообщается, что речь идет о тех, кто уже разыскивается, либо о тех, кто привлекается по «соответствующей статье КоАП за хроническую невыплату».

В МИД РФ ответили на сообщения США о запуске РФ аппарата с противоспутниковым оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Россия передала Украине шесть детей при посредничестве Катара
22 мая 2024, 12:10

Фото: iStock/DesignRage

Россия передала Украине шесть детей, посредником выступил Катар. Семьи воссоединились с детьми в катарском посольстве в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно сообщению, украинской стороне передали шесть мальчиков в возрасте от 6 до 17 лет. Среди них также оказались два брата.

Семьи воссоединились при участии представителей уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Кроме того, на мероприятии присутствовал посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.

В феврале Львова-Белова сообщала, что 11 украинских детей воссоединились со своими семьями. По её словам, это самая большая группа детей, которая направляется к своим родным и близким, за всё время функционирования процесса по воссоединению семей. Мероприятие прошло в посольстве Катара.

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Садоводов обяжут использовать участки в течение трех лет
«Ведомости»: садоводов обяжут использовать участки в течение трех лет
22 мая 2024, 11:42

РИА Новости/Сергей Пятаков

Садоводов и огородников, а также прочих владельцев земельных участков обяжут использовать их в течение трех лет, как и участки сельхозназначения. Об этом сообщают «Ведомости». Правительственной комиссией уже удобрен соответствующий законопроект, направленный повысить эффективность использования российских земель.
«Садоводы должны будут начать использовать земельные участки в течение трех лет. Правительство одобрило законопроект Росреестра, который установит признаки их неосвоения»,— сказано в публикации.

В Земельный закон, а также в закон о ведении садоводства и огородничества для личных нужд внесут соответствующие изменения.

Сообщается, что под освоением земли будут понимать мероприятия, направленные на приведение участка в пригодное состояние. Перечень таких мероприятий подготовят до середины января следующего года.

Правительство установит признаки неосвоения земель. В случае принятия закона, поправки начнут действовать с марта следующего года.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, неосвоение земли будет поводом для ее изъятия.

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В Вашингтоне признали неудобную правду о России
NYT: попытки США контролировать ядерный арсенал РФ провалились
22 мая 2024, 11:18

Фото: iStock/donfiore

Попытки США контролировать ядерный арсенал России провалились. Об этом пишет американская газета The New York Times.
«Официальные лица США на протяжении многих лет были обеспокоены огромным арсеналом тактического ядерного оружия России, но попытки взять его под контроль с помощью дипломатии потерпели неудачу», — отмечается в сообщении.

По данным издания, начало учений является «четким предупреждением» Западу.

Ранее МО РФ сообщало, что Россия начала первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, мероприятие проходит в Южном военном округе. Данные учения проводятся для поддержания готовности техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия. Такой шаг был предпринят в ответ на провокационные заявления и угрозы некоторых западных официальных лиц в адрес России.

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Путин: число людей, включенных в кадровую программу «Время героев», вырастет
Путин заявил, что количество участников СВО на руководящих постах вырастет
22 мая 2024, 11:13

Фото: пресс-служба Кремля

Количество участников спецоперации на руководящих постах в РФ увеличится. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с главой Калмыкии Бату Хасиковым. Заявление Путина приводит пресс-служба Кремля.
«Выборка здесь не может быть массовой. Но это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу», — сказал Путин, отвечая на слова Хасикова о том, что несколько десятков человек хотят участвовать в проекте «Время героев».

Проект направлен на подготовку участников СВО к работе в структурах власти или государственных компаниях. Заявки на участие в проекте «Время героев» принимаются с начала марта. Путин подчеркивал, что наставниками в нем станут работники администрации президента, правительства, а также представители крупных компаний и главы регионов.

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В Подмосковье стали известны призеры конкурса «Сердце отдаю детям»
22 мая 2024, 11:05

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье объявлены лауреаты регионального конкурса «Сердце отдаю детям». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Награждение победителей и призеров конкурса пошло в Правительстве региона в Красногорске.

«В этом году конкурс прошел в 20 раз, и ежегодно интерес к участию растет. В 2024 году участниками стали 399 педагогов из 48 муниципалитетов. Чтобы поддержать работников сферы дополнительного образования, мы ввели выплату – победитель каждой номинации конкурса получит 100 тыс рублей», – подчеркнул министр образования Московской области Артем Охрименко.

По итогам конкурса абсолютным победителем стал Борис Елунин из Зарайска. Кроме этого, победители каждой номинации представят регион на федеральном этапе.

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