Подмосковные школьники могут стать участниками конкурса «Знание.Лектор»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Учащиеся Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Знание.Лектор». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Подать заявку на участие в конкурсе все желающие могут до 30 июня, для школьников заявочная компания продлится до 3 июля.
Финалисты отправятся в профильную смену «Знание.Лектор» в МДЦ «Артек» с 25 сентября по 16 октября.
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«С августа по ноябрь пройдёт регэтап, где участникам предстоит организовать собственные лекцции. На выбор предлагается 14 тематических лекций, одна из которых — «Семейные ценности». Решение о допуске в финал будет принимать экспертный совет. Отбор в номинации «Школьники» завершится уже в июле: участников ждёт обучение публичным выступлениям, подготовка презентационных материалов и собеседование с экспертами», — поделились в министерстве.
Финалисты отправятся в профильную смену «Знание.Лектор» в МДЦ «Артек» с 25 сентября по 16 октября.
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Мира Полтева