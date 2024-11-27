Глава АИДТ Ветров предложил запретить продавать детскую косметику

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Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил запретить продажу детской косметики.
По его мнению, детская косметика негативно влияет на психику ребёнка, в том числе формируя определённые стандарты красоты и провоцируя стремление к преждевременному взрослению.
Однако некоторые родители разрешают своим детям не просто вредные игрушки, но и позволяют откровенно пагубные для здоровья ребёнка действия. Так, жительница города Белово Кемеровской области позволила своему малолетнему сыну курить сигарету, а происходящее сняла на видео и выложила в соцсети. Пользователи Сети возмутились подобному.
Ранее детский и семейный психолог Наталья Наумова заявила, что при высокой учебной нагрузке важно не допустить психологического выгорания у ребёнка, чего можно достичь с помощью правильного режима дня, наличия свободного времени и хобби, которое может увлечь.
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«Прошу изучить эту проблему, дать своё заключение и в случае подтверждения моих доводов выступить с инициативой по изменению существующей нормативно-правовой базы с целью искоренения детской косметики с российского рынка», — приводит RT обращение Ветрова на имя уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.
Однако некоторые родители разрешают своим детям не просто вредные игрушки, но и позволяют откровенно пагубные для здоровья ребёнка действия. Так, жительница города Белово Кемеровской области позволила своему малолетнему сыну курить сигарету, а происходящее сняла на видео и выложила в соцсети. Пользователи Сети возмутились подобному.
«Мда, ужас, куда родители смотрят? Вырастит с проблемами в развитии и проблемами со здоровьем. Молодцы, убиваете таким образом детей!» — приводит «Сiбдепо» слова одного из комментаторов видео.
Ранее детский и семейный психолог Наталья Наумова заявила, что при высокой учебной нагрузке важно не допустить психологического выгорания у ребёнка, чего можно достичь с помощью правильного режима дня, наличия свободного времени и хобби, которое может увлечь.
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Мелисса Тимофеева