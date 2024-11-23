Директор гимназии объяснила появление видео с обнаженной ученицей

Фото: istockphoto/Zhang Shu
Ученица пятого класса гимназии Екатеринбурга № 8 «Лицей имени С. П. Дягилева» самостоятельно сняла обнаженное видео, а параллельно ролик записывала ее подруга, пишет URA.RU, ссылаясь на директора учебного заведения Наталью Швидко.
«На перемене девочка пошла с двумя подругами в школьный туалет. Зайдя в кабинку с одной из них, ученица, включив камеру, начала делать селфи-съемку. Она сама себя снимала, позировала», — прокомментировала Швидко.Швидко добавила, что родители пятиклассницы не имеют претензий. Директор пояснила, что видео переснял кто-то из учащихся, но кто конкретно — неизвестно.
Перед этим СМИ сообщали, что девочке угрожали расправой ее одноклассницы и раздели догола. Дети якобы делали запись происходящего. Со слов источника журналистов, после ролик разослали остальным учащимся. Уточнялось, что девочка столкнулась с массовой травлей.
Читайте также:
Полицейские в Нидерландах конфисковали сделанного из наркотиков садового гнома
В КРЧ задержали двух женщин за расклейку листовок с ложным сообщением о теракте
В Ленобласти мужчина умер от нанесенной котом раны
Никита Кротов