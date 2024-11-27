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Россиянам напомнили о сроках уплаты налогов за детей

Гаврилов: родители обязаны уплатить налоги за имущество детей до 2 декабря
Фото: istockphoto.com/ilona titova

Фото: istockphoto.com/ilona titova

Родители обязаны полностью оплачивать налоги, начисленные на имущество, принадлежащее их несовершеннолетним детям. Срок уплаты имущественных налогов за 2024 год истекает 2 декабря. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
Речь идет о налогах на недвижимость, транспортные средства и доходы, полученные от продажи имущества. Например, если ребенок владеет долей в квартире, купленной с использованием материнского капитала, сумма налога рассчитывается пропорционально его доле.

Родителям необходимо учитывать, что пени за просрочку начисляются уже с 3 декабря.



Некоторые категории детей, такие как дети с инвалидностью, имеют право на льготы, которые позволяют освободить от налога один объект недвижимости. Для их оформления родители могут обратиться в налоговую инспекцию или воспользоваться порталом ФНС.

Также следует учитывать, что в случае продажи имущества, находившегося в собственности менее определенного срока, родители обязаны подать декларацию и уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 30 апреля следующего года.

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#имущество
#льготы
#налоги
#недвижимость
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#фнс
#доходы
#дети
В ГД внесут законопроект об освобождении от НДФЛ выплаты по больничному
27 ноября 2024, 03:57

Фото: iStock/alexialex

Депутаты Сергей Миронов и Александр Ремезков из партии «Справедливая Россия — За правду» предложили законопроект об освобождении от НДФЛ пособий по временной нетрудоспособности. Как сообщили ТАСС в пресс-службе партии, документ будет внесен на рассмотрение Госдумы.
Сейчас государственные пособия в России не облагаются налогом, за исключением выплат по временной нетрудоспособности. Законопроект предлагает устранить это противоречие и освободить такие пособия от налогообложения.

В 2023 году общая сумма таких выплат составила около 600 миллиардов рублей, с которых гражданам пришлось заплатить подоходный налог.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что пособие по временной нетрудоспособности — это не доход, а компенсация. Она выплачивается людям, потерявшим возможность работать из-за болезни, травмы или ухода за больным членом семьи.

Депутат Ремезков отметил, что обложение налогом таких выплат уменьшает и без того сокращенные доходы людей.

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#налог
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Схема с украденной картой: как мошенники вводят покупателей в заблуждение
Бастрыкина: аферисты на людях обманом обналичивают деньги с ворованных карт
27 ноября 2024, 03:39

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Мошенники снова начали активно использовать схему обмана на кассе, предупредила маркетолог агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в интервью агентству «Прайм».
Жертвой может стать покупатель, который собирается оплатить товар наличными.

Мошенник, выглядящий неприметно, просит помочь ему получить наличные, ссылаясь на отсутствие банкомата поблизости. Он предлагает оплатить его покупку картой в обмен на деньги.

На первый взгляд схема кажется безопасной, но карта, как правило, оказывается украденной.

Проблема в том, что оплата украденной картой привязывается к покупателю, который согласился помочь. Лицо попадает на камеры, и потом именно ему придется доказывать свою непричастность.

Маркетолог Бастрыкина советует не соглашаться на подобные просьбы как в магазине, так и в интернете.

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В Башкирии перепутали самолет Ан-2 с БПЛА

ФСБ рассекретила документы о зверствах латышских карателей во время Великой Отечественной войны
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#товар
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#интервью
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В Башкирии перепутали самолет Ан-2 с БПЛА
РБК: атаки беспилотника на Салават не было, БПЛА перепутали с самолетом Ан-2
27 ноября 2024, 02:53

Фото: iStock/ Oselote

В Башкирии информация об атаке беспилотника на город Салават оказалась ошибочной. Как сообщает РБК со ссылкой на источник в экстренных службах, объект, принятый за дрон, оказался самолетом Ан-2.
В пресс-службе Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что угрозы атаки дронов на город не было.

Аэропорт Уфы работает в штатном режиме, сообщили представители воздушной гавани. Ранее источники в СМИ, включая ТАСС и РБК, опубликовали данные о возможной угрозе, которая впоследствии не подтвердилась.

«Радио 1» передавало, что средства ПВО отражают атаку беспилотников над Салаватом в Башкирии.

Ночью 3 ноября в Башкирии из-за подрыва поезда с каменным углем с рельсов сошло 22 вагона.

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#беспилотник
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ФСБ рассекретила документы о зверствах латышских карателей во время Великой Отечественной войны
ФСБ опубликовала архивные данные о зверствах латышских карателей 80 лет назад
27 ноября 2024, 02:09

Фото: iStock/FooTToo

ФСБ России опубликовала рассекреченные документы о преступлениях латышских карательных батальонов, действовавших на оккупированных территориях Белоруссии во время Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.
Формирования, созданные гитлеровскими властями в Латвии, отличались жестокостью, участвуя в расправах над мирным населением, уничтожении деревень и охране концлагерей.

Среди рассекреченных материалов — свидетельства бывшего карателя Яниса Апсе, задержанного контрразведкой «Смерш» в 1945 году. Апсе признался в участии в карательных операциях, включая массовые убийства женщин и детей.

«Во время моего участия в истреблениях нами было убито около тысячи человек партизан, а также примерно до одной тысячи детей и женщин... Во время прочески лесов и деревень мало убивали партизан, а больше всего брали живьем, а затем загоняли женщин и детей в бункеры, где уничтожали гранатами», — рассказывал Апсе на допросах.
По информации РИА Новости, ФСБ также опубликовала документ, где приводятся ужасающие цифры: в Дрисском районе Белоруссии каратели уничтожили 177 населенных пунктов и сожгли более 15 тысяч человек.

Рассекреченные документы раскрывают не только масштабы преступлений, но и свидетельствуют о попытках карателей избежать наказания: после поражения немецко-фашистских войск многие латышские добровольцы скрывались или уходили с отступающими немецкими частями. Некоторых призывали в Красную армию, где их деятельность раскрывалась в ходе расследований.

Зверства, совершенные латышскими карателями, классифицируются как военные преступления и преступления против человечности.

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#документы
#нацизм
#великая отечественная война
#латвия
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Госдума обсудит отмену платы за среднее профессиональное образование
Володин: нужно сделать среднее профессиональное образование бесплатным
27 ноября 2024, 01:15

Фото: iStock/Rawpixel

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что среднее профессиональное образование в России должно стать бесплатным. Об этом он сообщил журналистам перед «Правительственным часом», который пройдет в Госдуме в среду, передает РИА Новости.
На заседании планируется обсудить вопросы коммерциализации среднего технического образования: в некоторых регионах доля платных образовательных учреждений уже превышает 50%.

Володин отметил, что на заседании выступят министр труда, заместитель министра экономического развития, глава Минпросвещения и другие представители власти.

Также будут обсуждаться вопросы, связанные с отменой необходимости сдачи ОГЭ для поступления в средние профессиональные учреждения. По его мнению, это позволит учащимся быстрее получить востребованные рабочие специальности и устранить кадровый дефицит.

Председатель Госдумы подчеркнул, что депутаты будут настаивать на бесплатном обучении, чтобы образование стало доступным для всех.

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#образование
#вячеслав володин
#дефицит
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#деньги
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Эмир Кустурица объявил о планах получить гражданство России
26 ноября 2024, 20:52

Эмир Кустурица (фото: kremlin.ru)

Сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица сообщил, что собирается получить гражданство России.
Он отметил, что уже считает себя россиянином, но хочет получить российский паспорт, чтобы снимать фильмы в стране.

В беседе с «Московой 24» он посетовал, что Россия и Сербия мало сотрудничают в области культуры, хотя жители обоих государств являются представителями близких культур.

В настоящее время у Кустурицы есть сербское и французское гражданства.

Ранее режиссёр заявлял, что Западу не удастся отменить русскую культуру. И тогда же сообщил о планах снять фильм в России. Картина «Как я не снял «Преступление и наказание» будет рассказывать о режиссёре, желающим создать собственный фильм. Однако деньги на съёмки он может получить только у богача и взамен на убийство его жены.

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#россия
#сербия
#гражданство
#режиссёр
#фильм
#паспорт
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Госдума в первом чтении одобрила переименование Ростова в Ростов Великий
26 ноября 2024, 19:30

Фото: istockphoto/yulenochekk

Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому старинный город Ростов в Ярославской области будет переименован в Ростов Великий. Такое решение было принято единогласно.
Документ был внесён на рассмотрение нижней палаты российского парламента в конце августа нынешнего года. Авторы инициативы оправдывали необходимость переименования тем, что такое название города уже прочно вошло в историографический и общественный обиход.

«В сознании жителей Ростова и всей России город всегда был, есть и будет Ростовом Великим», — сказал заместитель председателя Ростовской областной думы на пленарном заседании.

По его словам, инициатива переименования исходит от самих горожан, а губернатор Михаил Евраев, областное правительство и парламентарии её поддержали.

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#губернатор
#правительство
#город
#ростов
#госдума
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В Великобритании умер старейший житель планеты Джон Альфред Тиннисвуд
26 ноября 2024, 19:22

Фото: istockphoto/PeopleImages

В Великобритании в доме престарелых в городе Саутпорте скончался старейшиий житель Землии Джон Альфред Тиннисвуд. Ему было 112 лет.
Об этом сообщила британская газета The Mirror. По словам родных, в свои последние дни долгожитель, родившийся в год гибели «Титаника», «был окружён музыкой и любовью».

Книга рекордов Гиннеса признала 111-летнего Тиннисвуда старейшим из ныне живущих людей в апреле нынешнего года после смерти 114-летнего жителя Венесуэлы Хуана Переса. В интервью, которое журналисты взяли у почтенного британца в августе, он объяснил свой рекорд умеренностью, которую соблюдал во всём на всём протяжении своей долгой жизни.

У Тиннисвуда остались дочь Сьюзен, четыре внука и три правнука.

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#великобритания
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В школы Ленинского округа пришли работать более 180 новых учителей
26 ноября 2024, 19:20

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Штат учителей Ленинского городского округа с нового учебного года пополнился 183 новыми педагогами, из них 77 человек — молодые специалисты, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Наибольшее количество новых педагогов — это учителя самых востребованных специальностей: русский язык и литература, математика, а также учителя начальных классов. По этим трём профилям на работу принята почти половина новых сотрудников — около 90 человек. Еще 50% — учителя других предметов», — сказал замглавы Ленинского городского округа Иван Гетман.
Он также сообщил, что 55% новых учителей работают в школах-новостройках: образовательном центре «Лидер» в поселке Боброво и корпусе Бутовской школы № 1 в жилом корпусе «Южная Битца».

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#ленинский городской округ
#учителя
#школы
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