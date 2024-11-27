Россиянам напомнили о сроках уплаты налогов за детей

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Родители обязаны полностью оплачивать налоги, начисленные на имущество, принадлежащее их несовершеннолетним детям. Срок уплаты имущественных налогов за 2024 год истекает 2 декабря. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
Речь идет о налогах на недвижимость, транспортные средства и доходы, полученные от продажи имущества. Например, если ребенок владеет долей в квартире, купленной с использованием материнского капитала, сумма налога рассчитывается пропорционально его доле.
Родителям необходимо учитывать, что пени за просрочку начисляются уже с 3 декабря.
Некоторые категории детей, такие как дети с инвалидностью, имеют право на льготы, которые позволяют освободить от налога один объект недвижимости. Для их оформления родители могут обратиться в налоговую инспекцию или воспользоваться порталом ФНС.
Также следует учитывать, что в случае продажи имущества, находившегося в собственности менее определенного срока, родители обязаны подать декларацию и уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 30 апреля следующего года.
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Родителям необходимо учитывать, что пени за просрочку начисляются уже с 3 декабря.
Некоторые категории детей, такие как дети с инвалидностью, имеют право на льготы, которые позволяют освободить от налога один объект недвижимости. Для их оформления родители могут обратиться в налоговую инспекцию или воспользоваться порталом ФНС.
Также следует учитывать, что в случае продажи имущества, находившегося в собственности менее определенного срока, родители обязаны подать декларацию и уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 30 апреля следующего года.
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Мария Моисеева