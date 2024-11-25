Психолог Наумова раскрыла, как справиться с выгоранием у детей

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Детский и семейный психолог Наталья Наумова заявила, что при высокой учебной нагрузке важно не допустить психологического выгорания у ребёнка, чего можно достичь с помощью правильного режима дня, наличия свободного времени и хобби, которое может увлечь.
«Важно следить за режимом ребёнка, чтобы у него была возможность отдыхать, мечтать, играть, встречаться с друзьями, двигаться, заниматься творчеством, посещать спортивные секции. В таком случае дети будут себя чувствовать наполненными, так как переключение видов деятельности будет помогать им отдыхать. А полностью погружаться только в учебную деятельность невозможно», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Наумова.
А нейропсихолог и клинический психолог Светлана Колобова напомнила о роли психолога для здоровья и качества жизни человека.
«Если у человека заканчивается собственный ресурс, психолог оказывает ему необходимую помощь для того, чтобы тот по-другому взглянул на то, ради чего ему жить, а значит, он будет понимать, как. Что даёт психолог? Это надежда, это вера в спасение, вера в успех», — приводит Pravda.Ru объяснение специалиста.
Ранее психолог Дарья Дугенцова заявила, что наличие у человека домашних животных позитивно влияет на его психоэмоциональное состояние, а также избавляет его от чувства одиночества.
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