В Подмосковье на выставке «Россия» отметили День молодежи

Фото: Сергей Хакимов
На подмосковном стенде выставки «Россия» в павильоне ВДНХ прошли мероприятия, посвященные Дню молодежи. Гостям предложили мастер-классы, викторины и другие активности.
Министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе отметила, что в области живут более 2 миллионов молодых людей, стремящихся к развитию и улучшению региона. По ее словам, молодежь сильная, талантливая и гордится своей страной.
Активисты Российского союза сельской молодежи предложили сделать обереги для бойцов СВО в виде Чебурашек, которые стали популярны среди военнослужащих. Алена Линовицкая, председатель областного отделения РССМ, рассказала о значении этих талисманов для бойцов.
Также прошла церемония награждения победителей флешмоба #СлогПобеды 2024, организованного Молодежным Советом при Уполномоченном по правам человека в Московской области. Участники читали стихи военных поэтов.
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Активисты Российского союза сельской молодежи предложили сделать обереги для бойцов СВО в виде Чебурашек, которые стали популярны среди военнослужащих. Алена Линовицкая, председатель областного отделения РССМ, рассказала о значении этих талисманов для бойцов.
Также прошла церемония награждения победителей флешмоба #СлогПобеды 2024, организованного Молодежным Советом при Уполномоченном по правам человека в Московской области. Участники читали стихи военных поэтов.
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Артем Кузьмин