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Глава АИДТ Ветров призвал отменить «домашку» в школах в первые дни учёбы

04 сентября 2024, 15:39
Фото: iStock/evgenyatamanenko

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил отменить в российских школах домашние задания в первые дни учебного года.
Он пояснил, что у школьников в связи с первыми учебными и так стресс из-за смены режима дня, питания, нагрузок и т. д.

«Прошу оценить возможность отказа от домашних заданий и внедрения сложных предметов в первые учебные дни сентября для снижения стресса среди школьников. Данную практику можно было бы распространить на учеников начальной и средней школы, которым не предстоит в конце года сдача экзаменов и/или поступление», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.



До этого в Москве начался дополнительный период сдачи ЕГЭ, который продлится до 23 сентября. Уточняется, что в этот период разрешается сдать только обязательные предметы: русский язык и математику базового уровня.

«Это могут сделать участники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период и не получили аттестат. Предметы по выбору можно будет пересдать только в следующем году», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы столичного департамента образования и науки.

Ранее президент России Владимир Путин провёл открытый урок «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле в Республике Тыва.

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В Одинцове открыли новый корпус школы «Надежда» для 400 особенных детей
04 сентября 2024, 16:18

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов открыл новый корпус коррекционной школы «Надежда».
Вместе с воспитанниками их родителями, педагогами и директором Ксенией Махнач образовательное учреждение открывали первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина, депутаты окружного Совета депутатов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Корпус расположен на улице Вокзальной. Теперь современную школу будут посещать более 400 особенных ребят.
«Это действительно новый корпус – красивый, комфортный, оснащённый самым современным оборудованием, и в то же время уютный и дружелюбный. Мы прошли большой и очень непростой путь от общения с родителями и самой идеи до проекта и его финального воплощения. На этом пути было большое количество проблем и сложностей, но всё это осталось позади. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что всё было не зря», – сказал Иванов.
Он поблагодарил за огромную работа застройщика и финального подрядчика, поздравил педагогов, родителей и детей с началом нового учебного года и открытием школы.

Для обучающихся школы «Надежда» создали праздничную атмосферу. Всех встречали аниматоры с подарками от благотворителя Антонины Лобачёвой, а Эстрадно-джазовый оркестр под руководством Андрея Балина исполнил популярные школьные песни и мелодии из мультфильмов.

В актовом зале ученики представили концертную программу для родителей и гостей новой школы. Особым сюрпризом стало приветственное слово выпускника Антона Корябочкина, который подарил школе собранную вручную модель самого быстрого в мире пассажирского самолёта «Конкорд».
«Этот подарок – воплощение мечты и надежды мировой авиации. Я хотел показать этим, что, как и самолёт, ученики из года в год поднимаются на новые вершины развития. Я глубоко убеждён, что человек приходит в этот мир созидать. Сегодня я делюсь этим вдохновением с ребятами и желаю им ещё больше достижений и исполнения целей», – подчеркнул Антон.
В завершение мероприятия Андрей Иванов встретился с родителями учеников, педагогами, представителями духовенства, благотворительных и некоммерческих организаций. За чашкой чая они обменялись эмоциями и пожеланиями.

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#одинцовский городской округ
#школы
#подмосковье
#андрей иванов
#московская область
#дети
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В Подмосковье были отремонтированы ограждения на 10 дорогах
04 сентября 2024, 16:14

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

По сообщениям Минтраса Подмосковья, специалисты Мосавтодора завершили ремонт повреждённых тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений на десяти региональных дорогах.
Работы были выполнены на таких объектах, как: Дзержинскок шоссе в Котельниках, улица Гагарина в Жуковском, улица Ленина в Истре, Московская улица в Можайске, Рябиновая улица в Домодедове, а также Лесная улица в селе Жавронки Одинцовского района и Красноармейское шоссе у хутора Паршино Пушкинского района. Ремонт ограждений также был осуществлен на 76-м километре Каширского шоссе в Ступине и на Октябрьском проспекте и улице Карла Маркса в Люберцах, последние два в поселке Красково.

В ведомстве отметили, что пешеходные ограждения устанавливаются на опасных участках дорог, где существует риск выхода пешеходов на проезжую часть, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Они также не предотвращают заезд автомобилей на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения предназначены для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения помогают снизить вероятность съездов с дороги.

Еженедельно проводится обследование дорожной сети, при этом особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность дорожного движения. В случае необходимости осуществляются соответствующие ремонтные работы.

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#дороги
#ремонт
#безопасность
#шоссе
#улица
#подмосковье
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Андрей Иванов обсудил с жителями Заречья ЖКХ, благоустройство и транспорт
04 сентября 2024, 16:04

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Личный приём в формате выездной администрации провёл глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов со своими заместителями в рабочем посёлке Заречье, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Основные вопросы, которые поднимали жители в ходе приёма, касались благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и работы общественного транспорта», — говорится в сообщении.
В частности, по одному из обращений глава округа поручил включить в программу модернизации детскую площадку, расположенную между домами №№19 и 21 на Заречной улице. Будет также приведена в порядок песочница у дома №13 и взята на контроль уборка территории у дома №19.

Обсуждался также ремонт домов и оптимизация автобусного маршрута №818 — это можно будет сделать после завершения строительства подъезда к инновационному центру «Сколково». Кроме того, Андрей Иванов поручил помочь жительнице Заречья с покупкой редкого лекарства.

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#одинцовский городской округ
#выездная администрация
#приём
#андрей иванов
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Россияне назвали предпочтительные профессии для своих детей
04 сентября 2024, 16:03

Фото: iStock/Lordn

Исследование сервиса «Авито Работа» показало, что российские родители считают предпочтительными сферами карьеры для своих детей IT, телеком, медицину и фармацевтику, юриспруденцию.
«30% опрошенных родителей подчеркнули, что им неважно, какую профессию выберут их дети, и хотели бы предоставить им свободу выбора. Среди остальных 70% самыми популярными профессиональными направлениями, в которых респонденты предпочли бы видеть своих детей, стали IT и телеком, медицина и фармацевтика, а также юриспруденция», — приводит RT результаты исследования.

В свою очередь старший преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Виктория Береснева прокомментировала новость о высоких зарплатах курьеров и отметила, что это не повлияет на желание молодых людей идти в IT.

«Курьерская работа может предложить высокий доход, но профессия IT-специалиста имеет преимущества, такие как перспективы карьерного роста, возможность заниматься творческими задачами и создавать инновационные продукты. IT-сфера предоставляет стабильные условия труда и возможности для личного и профессионального развития. Курьерская работа может быть временной или переходной, а профессия в IT дает долгосрочные возможности», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Береснева.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 31% россиян не испытывают ухудшения настроения из-за своих руководителей.

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#дети
#работа
#опрос
#профессия
#it
#россияне
#профессии
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Глава Одинцовского округа Иванов осмотрел новую школу в Заречье
04 сентября 2024, 15:33

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Новая школа, рассчитанная на 600 учеников, открылась на Торговой улице в ЖК «Заречье Парк» на территории рабочего посёлка Заречье Одинцовского городского округа, учебное заведение осмотрел глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Современное здание постепенно наполняется жизнью, ученики и педагоги обживаются в новых кабинетах, на стадионе проходят уроки физкультуры, а младшеклассники активно осваивают игровую площадку», — сказал Андрей Иванов.
Он добавил, что сейчас в школе учатся 507 детей и работают 34 педагога.

Школа была построена за счёт инвестора — группы компаний «Самолёт» — в рамках договора о комплексном развитии территории и передана муниципалитету. В инспекционном визите, помимо главы округа, приняли участие член окружного Совета депутатов, директор Зареченской средней школы Ирина Коротеева и директор культурно-досугового центра «Максимум» Сергей Цуранов.

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#одинцовский городской округ
#андрей иванов
#школа
#новостройка
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В Клин доставили гуманитарную помощь, собранную в Домодедове для детей из Курска
04 сентября 2024, 15:12

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Детям, эвакуированным из Курской области и размещённым в детском лагере «Звонкие голоса» в Клину, привезли гуманитарную помощь, которую собрали жители Домодедова, сообщает пресс-служба администрации Клина.
«На Руси испокон веков люди перед лицом врага вставали плечом к плечу, чтобы поддержать друг друга и одолеть беду. По инициативе главы городского округа Домодедово Евгении Хрусталёвой жители этого округа за считанные дни собрали и направили гуманитарную помощь в наш округ, который принял большое количество жителей из Суджи и других приграничных населенных пунктов Курской области. Мы вместе и своих не бросаем», — сказала глава городского округа Клин Алёна Сокольская, передавая ребятам из Курской области собранную помощь.
Отмечается, что жители Домодедова собрали канцелярские принадлежности, а также одежду и обувь. При этом сначала были собранные данные о каждом ребёнке, включающие не только рост и размер, но и предпочтения по цветам. В итоге каждый ребёнок получил вещи, приобретённые специально для него.

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#клин
#курская область
#гуманитарная помощь
#домодедово
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Блогеров и журналистов приглашают принять участие в конкурсе проектов о селе
04 сентября 2024, 14:50

Фото: iStock/jodie777

Всероссийский конкурс информационных проектов, посвящённых сельской тематике, «Моя Земля — Россия», проводит министерство сельского хозяйства РФ, принять в нём участие могут журналисты российских СМИ и блогеры. Заявки принимаются до 30 сентября, сообщает пресс-служба федерального министерства.
«Для юридических лиц в конкурсе предусмотрены пять номинаций: «Национальный колорит», «Спорт для всех», а также три номинации, приуроченные к Году семьи: «Семейный сельский туризм», «Семейный бизнес за городом, истории успеха» и «Семейные династии». Для индивидуальных авторов есть номинации «Блогосфера», «Моё дело» и «Территория жизни», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к рассмотрению на конкурсе принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 1 октября 2023 года до 30 сентября 2024 года.

Подробная информация о конкурсе размещена на его официальном сайте.

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#конкурс
#сельское хозяйство
#россия
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В Химках провели квест-тренировку по спасению заблудившегося в лесу человека
04 сентября 2024, 14:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Первый в Подмосковье обучающий квест по поискам заблудившегося человека провели в Юрловском лесу городского округа Химки сотрудники аварийно-спасательной службы «ХимСпас», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В квесте приняли участие стали волонтёры, учащиеся образовательных учреждений и жители округа. Их задача заключалась в поиске человека: это требовало применения логического мышления, ориентирования на местности, командной работы и взаимодействие с поисковыми службами», — говорится в сообщении.
В квесте также была задействована специально обученная поисковая собака: участник квеста посмотрели, в чём заключается её роль в ходе спасательный операции, а также о методах, которые используются при реальных поисках заблудившегося человека.

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#химки
#учения
#квест
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Мострансавто переходит на новую систему оплаты труда водителей
04 сентября 2024, 14:17

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

У водителей автобусов пассажирского перевозчика Подмосковья АО «Мострансавто» заработная плата теперь будет рассчитываться по-другому.
Теперь новая повышенная ставка будет составлять 191 руб./час. Она станет единой для всех водителей и не будет зависеть от зональности, а вместо разрядов будут введены единые повышающие коэффициенты, которые будут зависеть от класса автобуса:
  • малый ~ 1,03;
  • средний ~ 1,05;
  • большой ~ 1,1;
  • особо большой ~ 1,3.
Более того, отныне, после первого года работы водители будут получать надбавку за стаж работы, которая, в зависимости от непрерывного стажа работы водителем в АО «Мострансавто», дифференцированно будет устанавливаться в размере от 9 до 20 тыс. руб. Это станет дополнительным стимулом для сотрудников.

«Оплата труда водителей — важный вопрос, изменение системы заработной платы назревало уже давно. Мы стремимся не только привлечь людей на работу, но и удержать персонал, мотивировать, создавая конкурентоспособные для Московской области условия. Сейчас это более справедливый подход и максимально прозрачные условия. Полный переход на новую систему оплаты планируется завершить в 2025 году», — отметил исполняющий обязанности генеральный директор АО «Мострансавто» Дмитрий Минченко.
Компания-перевозчик также отмечает, что с внедрением новой системы оплаты труда водителям больше не придётся выполнять обязанности кондукторов. В их зоне ответственности останется только соблюдение ПДД и безопасность движения.

На сегодняшний день в АО «Мострансавто» работают 9,5 тысяч водителей. Вы также можете стать частью команды, ведь компания приглашает ответственных, опытных и неравнодушных профессионалов присоединиться к ним. Все актуальные вакансии размещены на официальном сайте предприятия в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в Единый центр подбора персонала по телефонам 7 (495) 419-17-95 или 7 (903) 161-92-91.

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