Глава АИДТ Ветров призвал отменить «домашку» в школах в первые дни учёбы

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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил отменить в российских школах домашние задания в первые дни учебного года.
Он пояснил, что у школьников в связи с первыми учебными и так стресс из-за смены режима дня, питания, нагрузок и т. д.
До этого в Москве начался дополнительный период сдачи ЕГЭ, который продлится до 23 сентября. Уточняется, что в этот период разрешается сдать только обязательные предметы: русский язык и математику базового уровня.
Ранее президент России Владимир Путин провёл открытый урок «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле в Республике Тыва.
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«Прошу оценить возможность отказа от домашних заданий и внедрения сложных предметов в первые учебные дни сентября для снижения стресса среди школьников. Данную практику можно было бы распространить на учеников начальной и средней школы, которым не предстоит в конце года сдача экзаменов и/или поступление», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
До этого в Москве начался дополнительный период сдачи ЕГЭ, который продлится до 23 сентября. Уточняется, что в этот период разрешается сдать только обязательные предметы: русский язык и математику базового уровня.
«Это могут сделать участники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период и не получили аттестат. Предметы по выбору можно будет пересдать только в следующем году», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы столичного департамента образования и науки.
Ранее президент России Владимир Путин провёл открытый урок «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле в Республике Тыва.
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Мелисса Тимофеева