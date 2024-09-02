Премьер Мишустин и губернатор Воробьёв приехали с поздравлениями в новый лицей «Авиатика»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Премьер России Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравили с Днём знаний учащихся и педагогов лицея «Авиатика», который открылся в Лобне. Это современный образовательный комплекс, оборудованный всем необходимым для учёбы, занятий спортом и творчеством.
Лицей построен по нацпроекту. Он включает школу на 220 мест и детсад на 330 воспитанников. Это одно из двух крупнейших учебных заведений в Подмосковье. В прошлом году подобную школу в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцовском округе открыл президент.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Мишустин и Воробьёв осмотрели в лицее классы, столовую, спортивный и актовый залы, а также поздравили учащихся и педагогов с началом учебного года.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Старт строительству «Авиатики» Андрей Воробьёв и зампред правительства Татьяна Голикова дали в мае 2022 года одновременно с 19 другими школами. Это долгожданный объект для микрорайона Катюшки, где проживают почти 15 тыс. человек. Он разделён на две части. В южной – всего одна средняя школа №10. В северной, где шесть лет назад были введены первые дома, инвестор школу так и не построил. В итоге до ближайшей СОШ №7 в мкр. Букино детям приходилось добираться полтора километра.
Чтобы ребята могли учиться рядом с домом, правительство региона в 2022 году заключило контракт с подрядчиком, и в течение двух лет в Катюшках был построен большой лицей «Авиатика». Он разгрузил СОШ №№ 3,7 и 10. Кроме того, туда в полном составе перешли школьники и педагоги из СОШ №5. Здание же пятой школы в следующем году отремонтируют и передадут Лобненскому лицею.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Дети смогут также развивать практические навыки, проводить исследования. Для этого в лицее есть современная база, лаборатории и мастерские.
В «Авиатике» создана комплексная система профориентации, которая позволит в формате «школа – вуз – предприятие» обеспечивать специалистами авиационную отрасль.
В лицее собралась сильная команда из 82 преподавателей. Руководит педагогическим составом почётный работник сферы образования России Андрей Иванов. Долгое время он возглавлял Лобненский лицей, который находится в числе лидеров по Московской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В лицее создан Центр детских инициатив для ребят, которые занимаются волонтёрской деятельностью. Они помогают и пожилым, и Кашинскому детдому. Недавно ребята ездили в Курскую область, где оказывали помощь детям, в том числе психологическую, привозили им одежду.
В новом трёхэтажном здании для малышей предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, столовая, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок. На территории – игровые и спортивные площадки. Садик позволит осуществлять безбарьерный переход в начальную школу.
Московская область сделала к школе и детскому саду подъездную дорогу, разворотный круг для автобусов, тротуары и парковки. Кроме того, был запущен дополнительный маршрут общественного транспорта №17, обслуживающий жителей микрорайонов Букино, Катюшки и Центральный. В планах – изменить схемы маршрутов №№ 1,2,9, чтобы они проходили через образовательное учреждение.
В ходе посещения лицея «Авиатика» Воробьёв рассказал Мишустину о социально значимых объектах и проектах в Подмосковье, поддержанных президентом и федеральным правительством. В сфере образования это Гимназия им. Е.М. Примакова в Одинцовском, Технолицей им. Долгих в Истре, Технопарк при Физтех-лицее им. П.Л. Капицы в Долгопрудном, новые образовательные комплексы. В области здравоохранения – современные поликлиники, быстровозводимые модульные ФАПы, обновление автопарка скорой медицинской помощи. Среди объектов дорожной инфраструктуры – ЮЛА, обход Малых Вязём, трасса М-5 «Урал», дорога «Виноградово – Болтино – Тарасовка».
Также губернатор рассказал о строительстве Центра реабилитации для слепоглухих инвалидов в Сергиевом Посаде, который будет единственным подобным в своем роде. Он откроется в октябре.
Новая школа
Читайте также:
Новая школа на улице Высоковольтная в Раменском готова принять учеников
Добрая традиция: подмосковных школьников угостили мороженым в первый день учёбы
Воробьёв поздравил с Днём знаний учеников и учителей образовательного центра «Полёт»
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Мишустин и Воробьёв осмотрели в лицее классы, столовую, спортивный и актовый залы, а также поздравили учащихся и педагогов с началом учебного года.
«Андрей Юрьевич, скажу абсолютно искренне, что я поражён масштабами, скоростью и качеством работы, которую региональные власти провели по открытию лицея. Он потрясающий. Здесь важно было подготовить персонал, сделать все лабораторные классы. Хочу поблагодарить в вашем лице всех коллег из Московской области, кто трудился над этим проектом», – сказал Мишустин.Он отметил, что федеральная часть финансирования была доведена вовремя.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Это большая президентская программа, и все мы стараемся, чтобы национальные проекты, государственные программы, указы и поручения главы государства выполнялись вовремя. Сегодня мы видим пример такой работы. Счастливые глаза ребят и преподавателей – настоящая награда. Ещё очень важно развивать инфраструктуру, ведь для школы необходимы хорошие дороги, автобусы, чтобы ребята могли комфортно доехать как до дома, так и к местам, где они будут заниматься в кружках», – добавил глава правительства.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Старт строительству «Авиатики» Андрей Воробьёв и зампред правительства Татьяна Голикова дали в мае 2022 года одновременно с 19 другими школами. Это долгожданный объект для микрорайона Катюшки, где проживают почти 15 тыс. человек. Он разделён на две части. В южной – всего одна средняя школа №10. В северной, где шесть лет назад были введены первые дома, инвестор школу так и не построил. В итоге до ближайшей СОШ №7 в мкр. Букино детям приходилось добираться полтора километра.
Чтобы ребята могли учиться рядом с домом, правительство региона в 2022 году заключило контракт с подрядчиком, и в течение двух лет в Катюшках был построен большой лицей «Авиатика». Он разгрузил СОШ №№ 3,7 и 10. Кроме того, туда в полном составе перешли школьники и педагоги из СОШ №5. Здание же пятой школы в следующем году отремонтируют и передадут Лобненскому лицею.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Президентская программа позволяет нам в Подмосковье реализовывать очень амбициозные проекты как по форме, так и по содержанию. Здесь мы видим просторные аудитории, лучшие лаборатории. Наша задача – приглашать к себе самых талантливых учителей. Мы сотрудничаем с техническими, гуманитарными вузами, так как заинтересованы, чтобы наши ребята поступали в самые передовые университеты», – сказал Воробьёв.В четврёхэтажном лицее разместились начальная школа на 800 детей, основная на 1 тыс. мест и старшая – на 400 учащихся. Обучение будет вестись по четырём профилям: авиастроительное и аэрокосмическое направление, естественно-научный с инженерным уклоном, социально-экономический также с инженерным уклоном. В лицее ребята станут углублённо изучать математику, физику, информатику, черчение, английский язык, обществознание и экономику. Им будут доступны современные методы проектирования летательных аппаратов и космических моделей, авиамоделирование.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Дети смогут также развивать практические навыки, проводить исследования. Для этого в лицее есть современная база, лаборатории и мастерские.
В «Авиатике» создана комплексная система профориентации, которая позволит в формате «школа – вуз – предприятие» обеспечивать специалистами авиационную отрасль.
В лицее собралась сильная команда из 82 преподавателей. Руководит педагогическим составом почётный работник сферы образования России Андрей Иванов. Долгое время он возглавлял Лобненский лицей, который находится в числе лидеров по Московской области.
«Для Лобни лицей уникален, потому что все школы в городе – стандартные, еще советских проектных решений. А наше образовательное учреждение даёт возможность детям не только учиться. Тут есть ещё пространства, где давать практические навыки. Уверены, что наш лицей станет передовым и будет воспитывать будущих инженеров, авиаторов и космонавтов», – отметил Иванов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В лицее создан Центр детских инициатив для ребят, которые занимаются волонтёрской деятельностью. Они помогают и пожилым, и Кашинскому детдому. Недавно ребята ездили в Курскую область, где оказывали помощь детям, в том числе психологическую, привозили им одежду.
В новом трёхэтажном здании для малышей предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, столовая, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок. На территории – игровые и спортивные площадки. Садик позволит осуществлять безбарьерный переход в начальную школу.
Московская область сделала к школе и детскому саду подъездную дорогу, разворотный круг для автобусов, тротуары и парковки. Кроме того, был запущен дополнительный маршрут общественного транспорта №17, обслуживающий жителей микрорайонов Букино, Катюшки и Центральный. В планах – изменить схемы маршрутов №№ 1,2,9, чтобы они проходили через образовательное учреждение.
В ходе посещения лицея «Авиатика» Воробьёв рассказал Мишустину о социально значимых объектах и проектах в Подмосковье, поддержанных президентом и федеральным правительством. В сфере образования это Гимназия им. Е.М. Примакова в Одинцовском, Технолицей им. Долгих в Истре, Технопарк при Физтех-лицее им. П.Л. Капицы в Долгопрудном, новые образовательные комплексы. В области здравоохранения – современные поликлиники, быстровозводимые модульные ФАПы, обновление автопарка скорой медицинской помощи. Среди объектов дорожной инфраструктуры – ЮЛА, обход Малых Вязём, трасса М-5 «Урал», дорога «Виноградово – Болтино – Тарасовка».
Также губернатор рассказал о строительстве Центра реабилитации для слепоглухих инвалидов в Сергиевом Посаде, который будет единственным подобным в своем роде. Он откроется в октябре.
Новая школа
Читайте также:
Новая школа на улице Высоковольтная в Раменском готова принять учеников
Добрая традиция: подмосковных школьников угостили мороженым в первый день учёбы
Воробьёв поздравил с Днём знаний учеников и учителей образовательного центра «Полёт»
Лора Луганская