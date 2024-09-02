Путин провёл открытый урок «Разговор о важном» в российской школе

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин провёл открытый урок «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле в Республике Тыва.
В ходе первого за 10 лет рабочего визита в республику глава государства посетил открывшуюся в этом году школу. После встречи со школьниками он посетил Кызылское президентское кадетское училище и буддистский монастырь «Тубтен Шедруб Линг». Кроме того, в планах Путина совещание по вопросам развития региона, в котором также примет участие глава республики владислав Ховалыг.
Напомним, что 2 сентября во всех школах России в качестве первого урока проводится «Разговор о важном». В новом учебном году в рамках этого предмета школьники узнают про страны БРИКС, развитие Арктики и музыку Петра Чайковского. Одно из занятий будет посвящено 80-летию Победы в Великой Ответственность войне.
Читайте также:
Путин: ВС РФ сделают все для нормализации жизни школьников Курска, Брянска и Белгорода
Путин озвучил цель провокации ВСУ в Курской области
Лавров: События спецоперации будут изучать на уроках истории как судьбоносные
Анастасия Чинкова