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Путин провёл открытый урок «Разговор о важном» в российской школе

Путин провёл открытый урок «Разговор о важном» школе Республики Тыва
02 сентября 2024, 11:17
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Президент России Владимир Путин провёл открытый урок «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле в Республике Тыва.


В ходе первого за 10 лет рабочего визита в республику глава государства посетил открывшуюся в этом году школу. После встречи со школьниками он посетил Кызылское президентское кадетское училище и буддистский монастырь «Тубтен Шедруб Линг». Кроме того, в планах Путина совещание по вопросам развития региона, в котором также примет участие глава республики владислав Ховалыг.

Напомним, что 2 сентября во всех школах России в качестве первого урока проводится «Разговор о важном». В новом учебном году в рамках этого предмета школьники узнают про страны БРИКС, развитие Арктики и музыку Петра Чайковского. Одно из занятий будет посвящено 80-летию Победы в Великой Ответственность войне.

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#уроки
#школьники
#развитие
Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров
02 сентября 2024, 11:18

Фото: сайт Кремля

Россия никогда не отказывалась от ведения мирных переговоров по поводу прекращения огня на Украине. Однако прежде следует наказать бандитов, которые проникли на территорию страны.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, который принял участие в открытом уроке «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле. Российский лидер подчеркнул, что Москва всегда открыта для диалога и мирных инициатив. Глава государства также добавил, что Россия не теряет контактов с западными странами, несмотря на все попытки изолировать страну.

Своей атакой на Курскую область украинские военные пытались сорвать российское наступление на Донбассе, сказал Путин. Однако эти попытки провалились, наоборот, наступление идёт такими темпами, которых раньше не было. Сейчас следует разобраться с бандитами, дестабилизирующими обстановку в приграничных регионах, после чего можно будет вернуться к вопросу мирных переговоров, заключил президент.

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Лавров: События спецоперации будут изучать на уроках истории как судьбоносные
02 сентября 2024, 10:59

Фото: сайт Кремля

События специальной военной операции позднее будут изучаться в школах на уроках истории как судьбоносные для страны и народа. Об этом заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В своём выступлении на торжественной линейке по случаю Дня знаний в подмосковной гимназии имени Е. М. Примакова он отметил, что Евгений Максимович внёс большой вклад в формирование внешней политики России, которая сейчас реализуется под руководством президента РФ Владимира Путина, в том числе и в ходе спецоперации на Украине.

По словам Лаврова, бойцы на СВО защищают нашу историю, память о подвигах предков, защищают наш язык и православную веру.

«Это тоже часть нашей истории», — подчеркнул министр.

Глава российского МИД выразил уверенность, что вскоре школьникам предстоит изучать события спецоперации как определяющие и судьбоносные для всей страны. В заключение Лавров пожелал ученикам успехов в их трудах на ниве образования, а России — победы.

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Токаев озвучил дату референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане
Токаев: референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане состоится 6 октября
02 сентября 2024, 10:51

Фото: сайт Кремля

Общенациональный референдум по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане состоится 6 октября текущего года, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев в послании народу. Его слова приводит издание Tengrinews.kz.
Государство, по словам лидера, очень нуждается в надёжных и экологически чистых источниках энергии. Референдум станет «широким общенациональным диалогом», который покажет пример реализации концепции «слышащего государства».

Токаев подчеркнул, что предпринимая такие шаги власти формируют новую общественно-политическую культуру, а также закладывают новые стандарты принятия важных решений.

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Путин: ВС РФ сделают все для нормализации жизни школьников Курска, Брянска и Белгорода
02 сентября 2024, 10:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ приложат все усилия для восстановления нормальной жизни школьников, проживающих в Курской, Брянской и Белгородской областях. Об этом информирует ТАСС.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородом. Во время обстрела со стороны боевиков ВСУ украинская ракета попала в здание детского сада «Львёнок», социальный объект был практически полностью разрушен.

В связи с напряженной оперативной ситуацией школы в Белгороде, находящиеся в районе Харьковской горы, на неделю перейдут на дистанционное обучение, а детские сады приостановят свою работу.

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МИД РФ пригрозил «коллективному Западу» тяжёлыми последствиями изъятия активов
02 сентября 2024, 10:15

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Российские активы в США заморожены, а не конфискованы, поэтому Москва сохраняет над ними владение. Об этом заявили в МИД РФ, напомнив об указе Владимира Путина, разрешающем использование американского имущества для компенсации изъятия средств.
Российская сторона не оставит без ответных мер конфискацию активов в США и других странах Запада, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в беседе с РИА Новости.

Он предупредил коллективный Запад о том, что последствия разного рода «экспериментов» с чужой собственностью не останутся незамеченными и обязательно получат ответ на основании принципа взаимности.

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«Наш долг»: в Польше высказались об уничтожении российских ракет над Украиной

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#мид рф
#россия
#активы
#запад
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«Наш долг»: в Польше высказались об уничтожении российских ракет над Украиной
Сикорский назвал долгом Польши сбивать ракеты ВС РФ над Украиной
02 сентября 2024, 10:04

Фото: iStock/macky_ch

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что сбивать российские ракеты над территорией Украины – это долг его страны.
Наличие членства в НАТО не превышает ответственность государств защищать собственное воздушное пространство. Такие действия являются конституционным долгом страны, сообщил министр в интервью изданию Financial Times.

Сикорский объяснил, что это означает ликвидацию ракет ВС РФ в том числе и над территорией Украины, пока они не проникли в воздушное пространство Польши.

Политик добавил, что киевские власти одобрили такую стратегию.

Напомним, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что страны объединения не будут напрямую вовлечены в украинско-российский конфликт.

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#польша
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#конфликт
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ЛДПР предложит проект об увеличении пособия по уходу за ребенком до полутора лет
02 сентября 2024, 09:56

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили в правительство РФ проект о повышении пособия по уходу за ребенком до полутора лет, Об этом сообщает пресс-служба партии, пишет РИА Новости.
«В ЛДПР настаивают установить минимальное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет в размере, равном 100% от прожиточного минимума для детей в регионе», — отмечается в сообщении.

Также депутаты Госдумы предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 60% от среднего заработка одного из родителей. Авторы инициативы считают, что это поможет улучшить уровень жизни молодых семей и станет значительной поддержкой.

В настоящее время, как отмечают депутаты, женщины, уходя в декрет, могут рассчитывать лишь на 40% от своего среднего заработка. При этом минимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет 9 227 рублей, что не соответствует уровню прожиточного минимума для детей в ряде регионов и не удовлетворяет реальные потребности семей.

Авторы законопроекта подчеркивают, что даже при выплате 60% от зарплаты пособие может быть недостаточным. Реальные зарплаты в России колеблются от 30 000 до 60 000 рублей, поэтому мамы в декрете получают всего 15 — 25 тысяч. Отмечается, что это мало для выживания, особенно для матерей-одиночек или выпускниц.

Председатель ЛДПР добавил, что для повышения уровня демографии необходимо создать условия для семей с детьми и пообещал бороться за эти изменения в осеннюю сессию.

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#лдпр
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Депутат ГД Бабаков: СБ ООН может признать Украину государством-террористом
02 сентября 2024, 08:51

Фото: istockphoto/Askolds

Совет безопасности Организации Объединённых Наций может рассмотреть вопрос о признании Украины государством-террористом. С соответствующим запросом в организацию обратились несколько африканских стран.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Бабаков. По мнению депутата, запрос государств из Африки не может быть проигнорирован Советом безопасности ООН. Международные юристы должны самым тщательным образом рассмотреть вопрос о признании Украины государством-террористом, так как для этого имеются все основания, подчеркнул парламентарий. Киев вмешивается в дела других стран, что противоречит принципам суверенитета и самоопределений народов, закреплённым в Уставе ООН.

Бабаков напомнил, что неделю назад министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера написали совместное письмо в Совет безопасности ООН, в котором выразили осуждение оправданию и поддержке терроризма, допускаемые киевскими властями, и призвали организацию выполнить свои обязательства в отношении поддержки Украиной терроризма в Африке.

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Польша подняла в небо истребители из-за России
Польские истребители подняли в воздух из-за повышенной активности авиации РФ
02 сентября 2024, 08:25

Фото: istock / yucelyilmaz

Рано утром в понедельник, второго сентября, Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности дальней авиации РФ. Об этом проинформировало оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает ТАСС.
В заявлении ведомства сказано, что «приняты все необходимые меры» с целью обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.

Командование страны отметило, что в юго-восточной части государства возможно «повышение уровня шума».

В конце августа польская авиация уже поднималась в небо. Тогда силовики страны объяснили это активностью в небе над Украиной дальней авиации ВС России.

Ранее президент Польши Анджей Дуда отверг заявления о своей договоренности с Владмимиром Зеленским по терактам на газопроводах Северные потоки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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