Школьные рюкзаки к 1 сентября получат 4 тыс. подмосковных первоклассников

Инсульт (инфаркт головного мозга) — одна из основных причин инвалидизации и смертности взрослого населения нашей планеты. Чаще всего к инсульту человек не бывает подготовлен, потому что он происходит внезапно: дома, на улице, на работе, вр воремя спортивных тренировок. И очень важно при виде такой ситуации не остаться в стороне, потому что от предпринятых мер и помощи зависит жизнь человека.