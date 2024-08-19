Школьные рюкзаки к 1 сентября получат 4 тыс. подмосковных первоклассников

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
До 25 августа школьные рюкзаки получат около 4 тыс. будущих первоклассников из Подмосковья, а также 46 ребят из Курской и Белгородской областей, которые пойдут учиться в школы региона.
Об этом на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с региональным правительством и главами муниципалитетов рассказал министр социального развития Андрей Кирюхин.
Министр добавил, что в Московской области проживают около 9 млн человек, 1 200 – это семьи с детьми.
Читайте также:
Воробьёв: выплаты к началу учебного года получат 107 тысяч подмосковных семей
Выплаты для школьников Подмосковья к учебному году начали поступать с 10 августа
В Подмосковье со следующего года увеличат социальные выплаты
«Помимо выплат, для семей с невысокими доходами, где дети идут в первый класс, предусмотрен школьный рюкзак. В нём есть всё необходимое для занятий. Наполнение включает 23 позиции, в том числе ручки и карандаши, мешок для сменной обуви и так далее. Дополнительно в этом году такими рюкзаками мы обеспечим первоклассников, которые приехали в Подмосковье из Белгорода и Курска», – отметил Кирюхин.
Министр добавил, что в Московской области проживают около 9 млн человек, 1 200 – это семьи с детьми.
«Многодетных семей у нас – 109 тыс., в них проживают 350 тыс. детей. Таким образом, в Московской области каждый пятый ребёнок – из многодетной семьи. При этом доля многодетных по России – 8%, а по Подмосковью – 9%. Для всех таких семей у нас предусмотрена поддержка», – сказал министр.В свою очередь, Воробьёв напомнил, что в августе пройдёт большое педагогическое собрание – съезд учителей и директоров школ.
«Это всегда очень содержательная встреча. Уверен, что и на местах такой разговор, такое внимание к педагогам крайне необходимо. В прошлом учебном году у нас не хватало порядка 1,8 тыс. учителей. Мы приняли решение ввести компенсацию за аренду жилья педагогам, которыми мы очень дорожим. Это 20 тыс. рублей в месяц», – сказал губернатор.По его словам, учитывая рост количества школ и числа детей, важно привлекать в регион новых педагогов. Поэтому эта работа продолжается.
Читайте также:
Воробьёв: выплаты к началу учебного года получат 107 тысяч подмосковных семей
Выплаты для школьников Подмосковья к учебному году начали поступать с 10 августа
В Подмосковье со следующего года увеличат социальные выплаты
Лора Луганская