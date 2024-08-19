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Школьные рюкзаки к 1 сентября получат 4 тыс. подмосковных первоклассников

19 августа 2024, 11:58
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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До 25 августа школьные рюкзаки получат около 4 тыс. будущих первоклассников из Подмосковья, а также 46 ребят из Курской и Белгородской областей, которые пойдут учиться в школы региона.
Об этом на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с региональным правительством и главами муниципалитетов рассказал министр социального развития Андрей Кирюхин.
«Помимо выплат, для семей с невысокими доходами, где дети идут в первый класс, предусмотрен школьный рюкзак. В нём есть всё необходимое для занятий. Наполнение включает 23 позиции, в том числе ручки и карандаши, мешок для сменной обуви и так далее. Дополнительно в этом году такими рюкзаками мы обеспечим первоклассников, которые приехали в Подмосковье из Белгорода и Курска», – отметил Кирюхин.


Министр добавил, что в Московской области проживают около 9 млн человек, 1 200 – это семьи с детьми.
«Многодетных семей у нас – 109 тыс., в них проживают 350 тыс. детей. Таким образом, в Московской области каждый пятый ребёнок – из многодетной семьи. При этом доля многодетных по России – 8%, а по Подмосковью – 9%. Для всех таких семей у нас предусмотрена поддержка», – сказал министр.
В свою очередь, Воробьёв напомнил, что в августе пройдёт большое педагогическое собрание – съезд учителей и директоров школ.
«Это всегда очень содержательная встреча. Уверен, что и на местах такой разговор, такое внимание к педагогам крайне необходимо. В прошлом учебном году у нас не хватало порядка 1,8 тыс. учителей. Мы приняли решение ввести компенсацию за аренду жилья педагогам, которыми мы очень дорожим. Это 20 тыс. рублей в месяц», – сказал губернатор.
По его словам, учитывая рост количества школ и числа детей, важно привлекать в регион новых педагогов. Поэтому эта работа продолжается.

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В Павловском Посаде проверили готовность школьных библиотек к учебному году
19 августа 2024, 12:24

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Готовность школьных библиотек к новому учебному году проверил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Все школы Павлово-Посадского округа обеспечивают учеников с первого по одиннадцатый классы полным комплектом учебников и учебных пособий бесплатно. Учебные книги будут выдаваться в школьных библиотеках», — говорится в сообщении.
В администрации отметили, что по новым предметам «Труд (технология)» и «Основы безопасности и защита Родины», которые войдут в учебную программу с 1 сентября, учебники ещё не изданы, поэтому разрешено использовать издания прошлых лет. Кроме того, заключены поставки на обновлённые учебники по истории и обществознанию, они поступят в школьные библиотеки до конца года.

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Из Химок жителям Курской области отправили свыше 3 тонн гуманитарного груза
19 августа 2024, 12:03

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Из городского округа Химки в Курскую область отправили более 1,5 тонн гуманитарного груза. Это самые необходимые для пострадавших людей вещи, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Для курян собрали медикаменты, продукты, одежду и средства гигиены. В сборе приняли участие местные жители, волонтёры, общественники, депутаты и предприниматели. Ещё 1,5 тонны гуманитарного груза химчане передали накануне в распределительный центр.
«Химки в числе тех, кто первым присоединился к сбору гуманитарных грузов для жителей Курской области. Нам уже удалось собрать более трёх тонн самых необходимых вещей», – рассказал глава городского округа Дмитрий Волошин.
Всего в муниципалитете открыто девять пунктов сбора гуманитарной помощи. Они расположены в ресурсном центре «Волонтёры Подмосковья», в местном отделении партии «Единая Россия», а также в территориальных управлениях микрорайонов.
«В Химках 19 августа пройдёт Единый день сбора гуманитарной помощи. С полудня все желающие могут принести необходимые вещи и канцтовары для детей в региональный ресурсный центр на улице 9 Мая, 18 Б», – сказал председатель Совета депутатов городского округа Сергей Малиновский.
Как отметили в администрации, всего за время проведения спецоперации из Химок для бойцов и жителей Донбасса отправили свыше 300 тонн гуманитарных грузов.

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В Раменском заложили капсулу в основание строящегося храма в честь бойцов СВО
19 августа 2024, 12:02

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших», посвящённый бойцам, павшим на специальной военной операции, строят на территории Дементьевского кладбища в Раменском, 17 августа там провели богослужение и заложили в основание храма капсулу, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Чин основания храма возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. В закладке капсулы также приняли участие благочинный первого Раменского церковного округа, настоятель Борисоглебского и Троицкого храмов города. Раменское игумен Никодим (Лунев) и настоятель Казанского храма в Раменском протоиерей Андрей Козорезов», — говорится в сообщении.
В богослужении приняли участие замглавы Раменского округа Владимир Каменских, председатель окружного Комитета по культуре и туризму Андрей Толстяков, глава штаба раменского Комитета СВО Анастасия Солодкова, участники СВО с семьями, родственники погибших бойцов. Ветераны боевых действий, волонтёры и активные жители Раменского округа.

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Выплаты для школьников Подмосковья к учебному году начали поступать с 10 августа
19 августа 2024, 11:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье на счета нуждающихся в поддержке родителей с 10 августа поступают выплаты для школьников к началу нового учебного года.
Об этом на совещании губернатора Андрея Воробьёва с региональным правительством и главами муниципалитетов доложил министр социального развития Андрей Кирюхин.
«Проактивно с 10 августа мы начали выплаты. 107 тыс. школьников их уже получили. Многодетным на каждого школьника выплатили по 3 тыс. рублей, многодетным с невысокими доходами на каждого школьника – 10 тыс., а семьям с детьми с особенностями здоровья – 13 тыс. рублей. Это проактивные выплаты, то есть житель никуда не приходил, не писал никаких заявлений. Мы обеспечили эти выплаты без лишней волокиты, просто на основании данных в информационных системах», – пояснил министр.
По его словам, кроме денежного перевода, один из родителей получает СМС с разъяснением, что за деньги поступили на карту, и пожеланием успехов в новом учебном году.

Если выплата не поступила автоматически, нужно подать электронное заявление на портале госуслуг или воспользоваться чат-ботом в Telegram.

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Из аварийных домов Подмосковья за неделю переселили более 250 человек
19 августа 2024, 11:21

Фото: iStock/Inna Dodor

Свыше 250 человек переселили из аварийного жилья в шестнадцати городских округах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.
«Из аварийного жилья за прошлую неделю было переселено 252 человека, им предоставили квартиры в новостройках, на вторичном рынке жилья или выплатили выкупную стоимость недвижимости», — говорится в сообщении.
Отмечается, что расселено было 115 аварийных квартир в Одинцовском, Воскресенском, Дмитровском, Дзержинском, Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском и Талдомском округах, а также в Егорьевске, Шатуре, Мытищах, Истре, Коломне, Солнечногорске, Королёве, Электростали и Ступине.

Общая площадь расселённого жилого фонда составила более 4,8 тыс. квадратных метров.

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#подмосковье
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Воробьёв: выплаты к началу учебного года получат 107 тысяч подмосковных детей
19 августа 2024, 11:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Выплаты к 1 сентября коснутся 107 тысяч детей из Подмосковья. Эта работа началась в регионе с 10 августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
«Их выплачивают проактивно. Мы знаем, кому и сколько необходимо перечислить. С 10 августа мы начали эту работу, чтобы семьи почувствовали поддержку, и все хлопоты, связанные с приготовлением ребёнка в школу, были осуществлены своевременно», – сказал глава региона.
В Московской области выплаты к началу нового учебного года получают на каждого школьника многодетные семьи (3 тыс. рублей), многодетные с низкими доходами (10 тыс. рублей) и семьи, воспитывающие ребёнка с особенностями здоровья.

Сроки выплат подобраны так, чтобы родители вовремя успели собрать детей в школу.

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«Магнит» впервые запустит франшизу
Краснодарский ретейлер «Магнит» впервые запустит франшизу к осени 2024 г.
19 августа 2024, 11:12

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Одна из крупнейших российских торговых сетей «Магнит» впервые запустит франшизу. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что первые магазины, управляемые франчайзи, должны появиться уже осенью этого года. «Магнит» не будет предъявлять жесткие требование как к размеру помещений, так и к типу их использования.

Согласно информации источника, франчайзи может стать собственником или долгосрочным арендатором недвижимости. Сами торговые точки должны быть полностью идентичны собственным магазинам ретейлера. Это касается не только ассортимента и внешнего оформления, но и ценовой и маркетинговой политики. Ожидается, что франшиза распространится на все форматы магазинов.

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«Гибель или выздоровление»: Невролог рассказал, как помочь человеку с инсультом
Невролог Хорошев: правильная помощь при инсульте может исключить все проблемы
19 августа 2024, 11:04

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Инсульт (инфаркт головного мозга) — одна из основных причин инвалидизации и смертности взрослого населения нашей планеты. Чаще всего к инсульту человек не бывает подготовлен, потому что он происходит внезапно: дома, на улице, на работе, вр воремя спортивных тренировок. И очень важно при виде такой ситуации не остаться в стороне, потому что от предпринятых мер и помощи зависит жизнь человека.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» объяснил, как помочь человеку, у которого на улице «защемило» сердце и замечаются симптомы инсульта.

  1. Вызвать неотложную помощь, чтобы его отвезли в неврологию.
  2. Уложить его, потому что он может потерять сознание или упасть. Если нет другого шанса, то на скамейку или на тротуар. Есть много случаев, когда при падении еще больше травмируется мозг, чем при инсульте или микроинсульте.
  3. Дать человеку успокоиться и спросить, принимает ли он какие-то средства для борьбы с аритмией, есть ли у него какие-то препараты, которые он может выпить, чтобы восстановить ритм сердца.
  4. Разговаривать с человеком: что он чувствует, какие испытываем симптомы, которые выдадут проблемы с головным мозгом. Мы же не знаем, почему он ослаб. Может, у него диабет, и он не принял инсулин или наоборот принял слишком много, и у него резко упал уровень глюкозы в крови.
  5. Описать прибывшим врачам все, что мы успели узнать у больного. Чтобы они сразу сообщили об этом в приемном отделении, и человека правильно госпитализировали и приняли правильные меры.

Врач добавил, что инсульт может диагностировать только врач, и тогда больного нужно сразу отвезти на МРТ и посмотреть фокус.
«Есть некоторые меры, которые если предпринять в течение 4-6 часов после развития инсульта, можно добиться полной отмены всей симптоматики и проблем. Многие последствия можно отменить», — подчеркнул эксперт.

По его словам, при инсульте у человека образуется «сумеречная зона», которая может привести к гибели или к полному выздоровлению, что зависит от предпринятых мер.

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Наро-Фоминск принял участие в создании Сада камней Памяти и Славы
19 августа 2024, 10:58

Фото: пресс-служба Наро-Фоминского г.о.

Город воинской славы Наро-Фоминск присоединился к народному проекту по созданию Сада камней Памяти и Славы к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, мемориал будет открыт на территории городского округа Подольск, сообщает пресс-служба администрации Наро-Фоминска.
Торжественная церемония передачи камня состоялась в парке «Победа» в Наро-Фоминске.
«Сегодня наш городской округ передал в Сад камней частицу своей истории из самого сердца города воинской славы Наро-Фоминска. (…) Прикоснувшись к камню рукой, вы ощутите связь с наро-фоминской землёй и её славным и богатым прошлым», — сказал председатель Совета депутатов Наро-Фоминского округа. Геннадий Пензов.

В Саду камней Памяти и Славы размещают огромные камни из городов-героев и городов воинской славы, на каждом из камней есть табличка с QR-кодом. По ссылке размещается информация о роли этих городов в Великой Отечественной войне. В настоящее время в саду размещено уже 54 камня, проект планируется завершить в 2025 году.

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