В ГД предложили ввести ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей

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Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев в разговоре с РИА Новости предложил ввести административную ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей.
«Моя позиция однозначна: выступаю за появление ответственности — как минимум административного наказания — за дискредитацию семейных отношений. Тем более в обозначенный президентом Год семьи», — заявил парламентарийКак считает Хамзаев, дискредитация традиционных семейных ценностей является понятием, которое необходимо вести в законодательный обиход.
Он пояснил, что в РФ есть семейный кодекс регулирующий семейные отношения в стране, однако нет закона, который охранял бы неприкосновенность семьи и защищал молодых людей, находящихся в стадии создания ячейки общества от деструктивной пропаганды.
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