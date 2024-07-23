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В Госдуме предлагают новые льготы семьям с детьми

В ГД призвали рассмотреть бесплатный проезд по платным трассам для многодетных
23 июля 2024, 09:01
Фото: iStock/Zoltan Tarlacz

Фото: iStock/Zoltan Tarlacz

Многодетный семьям могут разрешить ездить бесплатно по платным дорогам. Соответствующее обращение на имя председателя правительства России Михаила Мишустина направила глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина, информирует РИА Новости.
«Комитет просит Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть вопрос об установлении для многодетных семей права проезда без взимания платы по платным автомобильным дорогам и участкам автомобильных дорог», — указано в запросе.

Помимо этого, в обрушение выражается просьба рассмотреть вопрос об отмене для многодетных семей обязанности уплаты туристического налога.



Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что меры государственной поддержки, смелость и добрый пример отцов и матерей помогут россиянкам рожать больше детей. По словам Кузнецовой, она провела опрос на аудиторию в 60 000 человек. 90% респондентов сообщили, что им не хватает положительных образов семей, на которые можно было бы ориентироваться при построении собственной семьи.

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о семейной налоговой выплате, который позволит вернуть часть уплаченного подоходного налога. Выплата будет рассчитываться исходя из всей суммы доходов родителей за налоговый период. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#опрос
#депутаты
#семьи
#законопроект
#меры
В подольском ЖК «Новая Щербинка» построят детсад на 140 мест
23 июля 2024, 10:21

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 140 воспитанников, появится на территории жилого комплекса «Новая Щербинка» в городском округе Подольск, министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство, сообщает пресс-служба ведомства.
«Застройщик — компания «Квартал-инвестстрой» — возведёт трёхэтажное здание площадью свыше 2,3 тыс. квадратных метров. Там оборудуют все необходимые помещения для шести групп: игровые, спальни, столовую с кухней, физкультурный и музыкальный залы и медпункт. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что ЖК «Новая Щербинка» состоит из 20 жилых корпусов высотой от 3 до 8 этажей. На территории жилого комплекса предусмотрена школа на 500 учеников и два детских сада, которые вместе смогут принять 320 воспитанников.

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#детский сад
#минжилполитики мо
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Названы самые востребованные разделы онлайн-сервиса «Помощь участникам СВО»
23 июля 2024, 09:58

Фото: iStock/golubovy

Информационный онлайн-сервис «Помощь участникам СВО» запустили в Московской области в марте текущего года, с начала работы сервисом воспользовались свыше 3,7 тыс. раз, об этом, а также о наиболее популярных разделах портала рассказали в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Сервис «Помощь участникам СВО» — удобный онлайн-навигатор по бесплатной помощи бойцам и их родственникам. Чтобы получить необходимую информацию, понадобится только компьютер, планшет или смартфон и доступ в интернет. С момента запуска цифровым этим сервисом воспользовались более 3,7 тыс. раз», — цитируются в сообщении слова главы областного министерства Надежды Куртяник.
Отмечается, что самыми востребованными у пользователей разделами сервиса стали страницы «Психологическая помощь», «Как получить помощь» и «Наша команда».

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#московская область
#подмосковье
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Губернатор Воробьёв: В Подмосковье реализуется 30 проектов с применением ИИ
23 июля 2024, 09:04

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в заседании подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации, темой обсуждения стало исполнение национальной программы «Цифровая экономика РФ» и единый подход к развитию информационных систем, сообщает пресс-служба правительства региона.
На заседании председательствовал зампред правительства Российской Федерации — руководитель аппарата правительства страны Дмитрий Григоренко. Он предложил участникам заседания предложить лучшие региональные практики и указать на приоритетные направления цифровизации.

«Сегодня в Подмосковье реализуется более 30 проектов с применением искусственного интеллекта в социальной сфере, здравоохранении, ЖКХ. Нейросеть помогает нам контролировать чистоту во дворах, незаконный сброс строительного мусора и пр. А в прошлом году мы начали использовать GigaChat для отработки обращений граждан по социальной тематике – это проект, который мы реализуем совместно со Сбером», — поделился с участниками заседания подмосковным опытом Андрей Воробьёв.
Он также отметил, что в федеральных проектах уже учтено предложение региона по глобальной цифровизации отчётов — создании витрины данных, откуда любое ведомство сможет взять необходимую информацию, а также по созданию единой госплатформы по сбору больших данных для обучения искусственного интеллекта.

«Важно, чтобы остальные инициативы также нашли отражение в региональных программах и показателях. В частности, в сфере ЖКХ — это электронные платёжки за ЖКУ, перевод в цифру эксплуатационной документации на котельные, хранение данных региональных операторов в цифровой системе», — добавил губернатор Подмосковья.
Отмечается, что на федеральном уровне в настоящее время рассматриваются ещё две цифровые инициативы Московской области — создание цифровых архивов и заключение электронных договоров по газу.

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#цифровизация
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
#искусственный интеллект
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Названа сумма долгов Мавроди
Мавроди оставил после своей смерти долги на более чем 1,6 миллиарда рублей
23 июля 2024, 08:54

Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди, умерший в Москве в 2018 году, оставил долги на более чем 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
В отношении Мавроди в период с 2007 по 2017 гг. было заведено более 200 исполнительных листов на общую сумму 1,607 млрд рублей. Из них 219 тысяч составляют присужденные судебной инстанцией госпошлины, более 252 млн— взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

Уточняется, что после кончины Мавроди в банке исполнительных производств службы судебных приставов имело 2194 записи в отношении него.

Сергей Мавроди скончался 26 марта 2018 года. В 1989 он создал «МММ» — крупнейшую в истории России финансовую пирамиду. В 2011 и 2012 годах Мавроди создал повторные пирамиды, которые рухнули через несколько месяцев.

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#деньги
#госдума
#рост
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#мошенничество
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Российская байкерша-блогер МотоТаня погибла в Турции в ДТП
23 июля 2024, 08:37

Фото: iStock/jorgeantonio

Российская байкерша и блогер Татьяна Озолина, более известная как «МотоТаня», погибла в Турции в ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла на трассе Милас — Секе. Озолина ехала вместе с двумя турецкими коллегами. В какой-то момент девушка не справилась с управлением и врезалась в мотоцикл Онура Обута.

Озолина скончалась до приезда медиков. Раненого Обута госпитализировали в больницу Миласа.

У Озолиной около двух миллионов подписчиков в YouTube. Ранее «МотоТаня» заявляла о планах покорить Турцию.

Ранее сообщалось, что российский мотоблогер Артём Болдырев, больше известный под псевдонимом Болт, разбился насмерть на трассе в Московской области. Погибшему было 33 года.

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#трагедия
#мотоцикл
#аварии
#youtube
#девушка
#турция
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МотоТаня перед гибелью заявляла о планах покорить Турцию
23 июля 2024, 07:29

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

Российская блогер и байкерша «МотоТаня» (настоящее имя — Татьяна Озолина), заявляла о планах покорить Турцию. Об этом она написала в своем профиле в Instagram* за 4 дня до ДТП.
«Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию», — написала девушка.

Под этой публикацией подписчики начали оставлять комментарии соболезнования, узнав о её смерти.

Накануне Татьяна Озолина погибла в ДТП в Турции. Трагедия произошла на трассе Милас — Секе. Она ехала со своими турецкими коллегами. Ее мотоцикл столкнулся с мотоциклом, которым управлял другой мотоблогер. Девушка скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Она была известна своими видео в социальных сетях, имела почти 2 млн подписчиков.

Ранее сообщалось, что два человека, в том числе сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, погибли при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Саратове. Уточняется, что погибшему молодому человеку было 16 лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
#дтп
#трагедия
#мотоцикл
#происшествия
#девушка
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В России предложили создание базы данных уехавших экстремистов
МВД предложило собрать данные уехавших экстремистов
23 июля 2024, 01:16

Фото: Фотобанк Московской области

Министерство внутренних дел (МВД) РФ подготовило проект указа Президента об утверждении Стратегии противодействия экстремизму. Документ опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов.
В частности, в документе закреплено определение понятия «русофобия». Под ним понимается «неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, к русскому языку и культуре».

Кроме того, МВД предложило создание базы данных о россиянах, выехавших за рубеж для вступления в нежелательные организации или участия в экстремистской деятельности.

Ранее стало известно о признании обращения Шварценеггера к россиянам как дискредитации ВС РФ.

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#президент
#вс рф
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Приметы на 23 июля: что надо делать в день Антония Громоносца, чтобы не было беды
23 июля православные празднуют день святого Антония Печерского: приметы, история
23 июля 2024, 00:00

Фото: istockphoto / piyaset

23 июля православные верующие отмечают Положение честной Ризы Господней в Москве. В народном календаре этот день называют днём Антония Громоносца.

История


Антоний Печерский появился на свет в конце X века, неподалёку от Чернигова. С юности он мечтал побывать в тех местах, где родился и жил Иисус Христос. Антоний посетил Палестину, а на обратном пути задержался на Афоне. Там он принял постриг и провёл несколько лет.

Согласно преданию, игумен Афонского монастыря после долгих размышлений отпустил Антония на родину, чтобы тот распространял христианскую веру среди людей.

Вернувшись домой, преподобный поселился в пещере, которую выкопал священник Иларион. К Антонию шли люди за советом и благословением, а некоторые оставались с ним жить, становясь его учениками. Первыми последователями Антония стали Никон и Феодосий. Вскоре число учеников возросло до двенадцати. Под руководством святителя они выкопали большую пещеру, в которой обустроили церковь, трапезную и кельи. Так началась история Киево-Печерской лавры.

Вскоре Антоний покинул свою обитель и выкопал новую пещеру, куда также стали приходить его последователи. Когда их число достигло сотни, с благословения Антония братия построила на горе первую деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Антоний Печерский обладал даром исцелять людей и предсказывать будущее. В настоящее время его мощи находятся под спудом, то есть не обретены.

Традиции


Наши предки верили, что день памяти святого Антония, который обычно приходился на среду или пятницу и сопровождался громом, сулил хороший улов рыбы.

23 июля по новому стилю или 10 июля по старому календарю был днём ряски. В этот день на поверхности воды можно было увидеть листочки этого растения. По легенде, вокруг ряски резвились русалки.

Фото: istockphoto / Kharchenko_irina7

Крестьяне собирали ряску вилами, использовали её как удобрение и кормили ею скот.

На Руси в день Антония большое внимание уделяли грому. Если гром был резким, ждали тихого дождя, а если гулким — готовились к сильному ливню. По грому определяли, какими будут урожай и погода в ближайшее время.

Вода в этот день, согласно поверьям, была наделена особой силой. Все, кто мог, старались умыться или полностью омыться в этой воде. После этого обязательно надевали чистую одежду. Такой ритуал должен был поспособствовать укреплению здоровья и духа.

В этот день считалось хорошей приметой отправляться в дальний путь — под покровительством Антония дорога обещала быть успешной и лёгкой. Также хорошим планом было играть свадьбы 23 июля — молодожёны, скрепившие свои узы в этот день, должны были прожить долгую и счастливую совместную жизнь.

Что нельзя делать в День Антония Громоносца


На Руси верили, что в этот день водные источники наполнены негативной энергией, поэтому не рекомендовалось проводить возле них ритуалы, гадания или обряды с использованием воды.

Также было нежелательно ссориться рядом с водоёмами, бросать в них мусор и хвастаться своими успехами или планами.

Если на поверхности воды вы заметили много ряски, то лучше воздержаться от купания, стирки одежды или мытья в этом месте.

Фото: istockphoto / SH-Design

В день Антония Громоносца лучше воздержаться от уборки в доме и во дворе, не подметать пол и не рвать кувшинки. Также не стоит допивать за кем-то из чужой кружки или стакана.

Не рекомендуется надевать грязную или старую потрёпанную одежду. Не стоит затевать уборку в доме, подметать или мыть пол.

Кроме того, в этот день не следует стирать одежду или мыть что-либо в реках.

Что можно делать 23 июля


С утра рекомендуется принять душ и надеть чистую одежду — это поможет вам чувствовать себя хорошо в течение всего года.

Хороший день для того, чтобы отправиться в дальнюю дорогу — ваши планы осуществятся.

В этот день верующие шли в храм, чтобы помолиться преподобному Антонию Печерскому. Его просили о мире и утешении в горе и печали. Перед молитвой было принято умыться.

Наши предки верили, что этот ритуал на целый год защитит их от болезней. После омовения они надевали чистую одежду. Вечером они обязательно топили баню.

Фото: istockphoto / Евгений Харитонов

На Руси 23 июля наблюдали за ряской, которая в это время обильно покрывает поверхность водоёмов. Согласно приметам, её обилие предвещает удачный год. Ряску собирали на корм домашней птице. Из неё также делали отвар, который действовал как снотворное и успокоительное средство.

Рыбакам этот день был особенно благоприятен для выхода на промысел, поскольку в это время начинался отличный клёв.

Приметы


Если гром гремит глухо, то дождь будет небольшим, а если громко — начнётся ливень.

Если гроза началась ночью, то днём будет хорошая погода.

Пчёлы громко жужжат — это значит, что скоро наступят жаркие дни.

Если картофельная ботва стоит прямо, то ближайшие дни будут ясными и тёплыми. Поникшие стебли указывают на приближение дождей.

Заметили радугу 23 июля — значит, ветер переменится и усилится.

Если бабочек не видно — это к непогоде.

Фото: istockphoto / Sajis Rashan De Silva

Если на траве и растениях с утра нет росы, то к вечеру будет дождь.

Радуга, появившаяся на небе до обеда, сулит усиление ветра.

Если на нижней части берёзы уже появились жёлтые листья, то осень будет поздней. Если же пожелтели листья ближе к верхушке дерева — напротив, осень придёт раньше.

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Министр Чечни Дудаев заступился за Тамаева после конфликта блогера с Мизулиной
22 июля 2024, 22:57

Источник фото: telegram-канал Ахмеда Дудаева

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заступился за блогера Асхаба Тамаева, у которого недавно произошел конфликт с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Чеченский руководитель опубликовал видео, где назвал Тамаева человеком с «твердой, правильной позицией», который регулярно оказывает помощь участникам СВО.
Дудаев заявил, что в последнее время определенные «эксперты и интернет-активисты» пытаются очернить блогера, создать вокруг его фигуры негативный фон, а «непонятно зачем и кем созданные» организации и их руководители пишут на Тамаева заявления, критикуют и публикуют порочащие его материалы.

Ранее ютуб-канал «Министерство правды» выложил ролик, где заявлялось о незаконной деятельности Тамаева. Позже блогер сообщил, что встретился с автором видео и тот извинился перед ним.

После случившегося Мизулина опубликовала сообщение с обвинениями Тамаева.

«Скамер задоксил парня и всех его родственников, <...> а потом вообще заставил блогера приехать к себе домой, записать видео с извинениями и удалить расследование», — написала глава «Лиги безопасного интернета».
По словам Мизулиной, Тамаев неуважительно относится к исламу, вовлекает детей в азартные игры и подает плохой пример молодежи.

После того, как министр Дудаев выложил видео в защиту блогера, Мизулина опубликовала совместную фотографию с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, добавив подпись «Хорошее фото, кстати».

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