В Госдуме предлагают новые льготы семьям с детьми

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Многодетный семьям могут разрешить ездить бесплатно по платным дорогам. Соответствующее обращение на имя председателя правительства России Михаила Мишустина направила глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина, информирует РИА Новости.
«Комитет просит Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть вопрос об установлении для многодетных семей права проезда без взимания платы по платным автомобильным дорогам и участкам автомобильных дорог», — указано в запросе.
Помимо этого, в обрушение выражается просьба рассмотреть вопрос об отмене для многодетных семей обязанности уплаты туристического налога.
Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что меры государственной поддержки, смелость и добрый пример отцов и матерей помогут россиянкам рожать больше детей. По словам Кузнецовой, она провела опрос на аудиторию в 60 000 человек. 90% респондентов сообщили, что им не хватает положительных образов семей, на которые можно было бы ориентироваться при построении собственной семьи.
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о семейной налоговой выплате, который позволит вернуть часть уплаченного подоходного налога. Выплата будет рассчитываться исходя из всей суммы доходов родителей за налоговый период. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова