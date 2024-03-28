Глава АИДТ Ветров призвал учредить награду за героизм для несовершеннолетних

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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АИДТ) Михаил Ветров предложил учредить в России государственную награду для несовершеннолетних за проявленных героизм в чрезвычайных ситуациях.
Он пояснил, что дети и подростки неоднократно проявляли смекалку, отвагу и героизм в сложных и экстренных ситуациях, а также спасали жизни людей. Примером тому служат истории подростков, помогающим людям во время теракта в «Крокус Сити Холле».
Также молодое поколение проявляет патриотизм.
А директор Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Вера Никишина призвала обеспечить детей-очевидцев теракта в «Крокусе» психологической помощью. Как передают argumenti.ru со ссылкой на Бриф24, специалист отметила, что несовершеннолетние, ставшие свидетелями трагедии, нуждаются в наблюдении специалистов в течении нескольких месяцев.
Ранее сообщалось, что в Госдуме наградили подростков, проявивших героизм, помогая во время эвакуации людей из «Крокус сити холла».
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Также молодое поколение проявляет патриотизм.
«Прошу оценить идею об учреждении специализированной государственной награды для несовершеннолетних детей, совершающих выдающиеся и геройские поступки в сложных условиях», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя руководителя Федерального агентства по делам молодёжи России Ксении Разуваевой.
А директор Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Вера Никишина призвала обеспечить детей-очевидцев теракта в «Крокусе» психологической помощью. Как передают argumenti.ru со ссылкой на Бриф24, специалист отметила, что несовершеннолетние, ставшие свидетелями трагедии, нуждаются в наблюдении специалистов в течении нескольких месяцев.
Ранее сообщалось, что в Госдуме наградили подростков, проявивших героизм, помогая во время эвакуации людей из «Крокус сити холла».
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Мелисса Тимофеева