В Госдуме наградили подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»

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В Госдуме наградили подростков, проявивших героизм, помогая во время эвакуации людей из «Крокус сити холла». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что среди награждённых ребят Никита Иванов, Ислам Халилов, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина, Александр Журик, Елизавета Терехова. Школьникам вручили благодарственные письма, ноутбуки, ручки и ежедневники с символикой Госдумы, а также подарочные книги о России.
Ранее сообщалось, что 17-летний официант из Таджикистана Бунавшох Эркинов находился с раненным в теракте мужчиной полчаса, когда весь персонал ушел после тревоги. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова