Стало известно о подвиге официанта из Таджикистана во время теракта в «Крокусе»

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17-летний официант из Таджикистана Бунавшох Эркинов находился с раненным в теракте мужчиной полчаса, когда весь персонал ушел после тревоги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что парень приехал в Москву несколько лет назад, недавно он устроился в отель «Аквариум», который находится в здании «Крокус сити холла». 22 марта во время смены Бунавшоха после 20 часов вечера в ресторан зашел мужчина, попросил воды и рухнул на пол.
По словам Эркинова, сразу он не понял, что мужчина ранен. Сотрудники заведения положили мужчину на стулья и заметили рану на спине. Сообщается, что мужчина потерял много крови.
После сигнала тревоги, по которому было необходимо покинуть ресторан, весь персонал ушел, а Эркинов остался, чтобы быть рядом с пострадавшим. Сам молодой человек рассказал, что не могу поступить иначе.
Через некоторое время в ресторан пришел полицейский с остальными сотрудниками отеля. Пострадавшего передали врачам.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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По словам Эркинова, сразу он не понял, что мужчина ранен. Сотрудники заведения положили мужчину на стулья и заметили рану на спине. Сообщается, что мужчина потерял много крови.
Через некоторое время в ресторан пришел полицейский с остальными сотрудниками отеля. Пострадавшего передали врачам.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова