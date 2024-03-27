Оператор Поморин рассказал, как спас из теракта съёмочную группу из 17 человек

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Оператор-постановщик Иван Поморин, который должен был в день теракта в «Крокус Сити Холле» снимать концерт группы «Пикник», рассказал как спас всю свою съёмочную группу из 17 человек. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Он рассказал, что очень хорошо знает порядок действий в экстренных ситуациях. Помимо операторского мастерства Иван в Институте кино и телевидения (ГИТР) преподаёт технику безопасности. На лекции часто приглашают опытных операторов, которые работали в горячих точках.
Также Поморину помог опыт съёмок семи сезонов сериала «Скорая помощь». Тогда он часто общался с сотрудниками экстренных служб, которые лично неоднократно бывали в экстренных ситуациях, и именно от их действий зависит чья-то жизнь.
Он рассказал, что начал выводить своих коллег через кулисы и служебные выходы. Вслед за ними пошли и другие посетители, поэтому удалось спасти ещё больше людей. Буквально через минуту после того, как они покинули зал, в него ворвались вооружённые террористы.
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Также Поморину помог опыт съёмок семи сезонов сериала «Скорая помощь». Тогда он часто общался с сотрудниками экстренных служб, которые лично неоднократно бывали в экстренных ситуациях, и именно от их действий зависит чья-то жизнь.
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Анастасия Чинкова