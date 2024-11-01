Глава АИДТ Ветров призвал восстановить систему оценок за поведение в школах

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Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил, что в российских школах необходимо восстановить систему начисления оценок за поведение.
«Школа — это не только место, где дети получают знания, но и один из первых социальных институтов, где ученик получает определённое воспитание и навыки коммуникации в социуме. В процессе деидеологизации в 1990-е годы школу попытались лишить воспитательных задач. Учитывая изменения в образовании, возрождение педагогических традиций и курс на поддержку детства, прошу рассмотреть вопрос о возрождении системы начисления оценок за поведение», — приводит RT заявление Ветрова.
До этого зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный поддержал идею о штрафах для родителей за нарушение их детьми в возрасте до 16 лет ПДД.
«Считаю целесообразным поддержать эту инициативу исходя из того, что это дополнительная превенция, она обезопасит самих детей. Случаи нарушения детьми правил дорожного движения являются распространенными. А привить им нормы правильного поведения, разъяснить последствия нарушения правил дорожного движения – это именно обязанность родителей», – прокомментировал в беседе с АГН «Москва» Выборный.
Ранее в рамках федерального проекта «Билет в будущее» два филиала Государственного социально-гуманитарного университета провели для учащихся мастер-классы по педагогическим специальностям.
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