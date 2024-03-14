Глава АМДПР Шестаков допустил рост цен на мебель в этом году

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Президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков заявил, что ближе к осени может случится рост цен на мебель, который составит 7-10%.
«Весной рост цен на мебель маловероятен. Ближе к осени может быть небольшой рост потребительских цен в связи с сезонным спросом, началом учебного года. К сожалению, пока отечественное производство мебели в значительной степени зависит от импортных комплектующих и материалов», — пояснил в беседе с Газета.ру Шестаков.
Он добавил, что наиболее зависимыми от импорта являются производители корпусной и мягкой мебели.
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Мелисса Тимофеева