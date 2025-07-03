Глава астраханского миграционного управления потребовала удалить из сети «велосипедные» видео с ее участием
Baza: Полковник Калугина требует удалить «велосипедные» видео с ее участием
Удаления «велосипедных» видео со своим участием из сети потребовала глава астраханского управления по миграционным вопросам, полковник полиции Валентина Калугина. Об этом в четверг, 3 июля, сообщает Telegram-канал Baza.
Женщина подала в суд. Перед этим Калугина, катаясь на велосипеде, говорила, что «под прикрытием осуществляет рейдовое мероприятие против нелегальных мигрантов» и проверяет работу нарядов.
«Шёл второй день оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал». Под прикрытием осуществляю рейдовое мероприятие. Ловлю нелегалов в местах массового скопления граждан. Я считаю, что никому из них нет места в РФ, особенно тем, кто пребывает здесь нелегально. Всем прочь. Смотрю, как работают наряды, катаются на катамаранах. Всё нормально», — рассказывала офицер.
В пресс-службе регионального УМВД тогда усомнились в подлинности кадров, заявив журналистам, что ведомство проверяет наличие дипфейков. Сама Калугина видео никак не комментировала.
Журналисты сделали скриншот пропавшей из картотеки карточки дела. Они обратили внимание, что заседание должны провести в кратчайшие сроки. Карточка появилась 27 июня, определение вынесли уже 30-ого, а решение должны принять 3 июля.