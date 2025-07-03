В Новосибирске очередная семья цыган помылась в городском фонтане
В Новосибирске прохожие заметили семью цыган, решившую прилюдно оголиться и помыться в фонтане в центре города. Об этом пишет портал Om1.ru.
Отмечается, что женщина раздела своих сыновей и принялась мыть их, несмотря на возмущение очевидцев.
Инцидент произошёл днём, в одном из самых оживлённых районов Новосибирска. А местный фонтан является популярным местом отдыха горожан.
Подобный случай уже происходил в сибирском городе в середине июня. Тогда две женщины вместе с детьми помылись с шампунем в городском фонтане напротив здания библиотеки. Однако даже угроза вызова полиции не смогла остановить цыган.
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