Росгвардейцы выявили более 200 нелегальных мигрантов в Иркутской области

03 июля 2025, 18:10

Фото: iStock/vichinterlang

В Иркутской области проведена масштабная операция против незаконной миграции под названием «Нелегал». В рейде участвовал спецназ Росгвардии совместно с ОМОНом и СОБРом. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.