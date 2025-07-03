Росгвардейцы выявили более 200 нелегальных мигрантов в Иркутской области
В Иркутской области проведена масштабная операция против незаконной миграции под названием «Нелегал». В рейде участвовал спецназ Росгвардии совместно с ОМОНом и СОБРом. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.
В ходе проверок было выявлено более 200 нарушителей миграционного законодательства, а также около 50 работодателей, использующих их труд. По фактам фиктивной постановки на миграционный учет возбуждено восемь уголовных дел.
Отмечается, что двадцать нелегалов-иностранцев уже получили постановления о выдворении за пределы России.
Перед этим сообщалось, что в подмосковных тепличных комплексах нашли 37 нелегальных мигрантов.
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