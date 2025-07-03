СК завел дело о халатности после жалоб жителей саратовского села на цыган

03 июля 2025, 15:49

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Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности должностных лиц после жалоб жителей села Подлесное Саратовской области на проживающую там этническую группу. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.





В минувший вторник, 1 июля, сельчане провели массовый сход, потребовав выселить цыган из населенного пункта. Поводом послужила авария, унесшая жизнь 15-летнего подростка. По данным агентства ТАСС, подозреваемый – представитель местной цыганской общины.



Ранее пресс-служба ГУ МВД по региону сообщала, что 36-летний водитель «Лады Весты», допустивший столкновение с несовершеннолетним мопедистом, был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.



Однако местные жители опасаются, что виновник ДТП может избежать ответственности, а также жалуются на агрессивное поведение этнической группы.

«Отмечается бездействие уполномоченных органов по пресечению противоправных действий указанных лиц», – добавили в следкоме.