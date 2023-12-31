При атаке на Белгород погиб экс-глава «Белводоканала» Дмитрий Ряполов с семьёй

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Число пострадавших при обстреле в Белгороде возросло до 131, из которых 24 погибли. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в результате обстрела погиб бывший директор «Белводоканала» Дмитрий Ряполов вместе со своей семьёй. В тот момент, когда в городе начался обстрел, он находился в автомобиле вместе с женой и годовалым сыном. Украинский снаряд упал прямо в их машину, после чего она загорелась.
Также СМИ удалось выяснить, что жертвой обстрела стала врач-терапевт Ольга Федрунова, которая погибла при падении снаряда рядом с местным рынком.
Погиб студент последнего курса БелГУ Михаил Иванкив, который прогуливался со своей подругой по центру города. Молодой человек получил смертельные ранения от осколков упавшего снаряда, а за жизнь его девушки борются врачи.
Спецбортом МЧС в Москву были доставлены 25 раненых, среди которых шестеро детей.
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Также СМИ удалось выяснить, что жертвой обстрела стала врач-терапевт Ольга Федрунова, которая погибла при падении снаряда рядом с местным рынком.
Спецбортом МЧС в Москву были доставлены 25 раненых, среди которых шестеро детей.
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Анастасия Чинкова