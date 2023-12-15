Глава британского МИД Кэмерон рассказал, что у него жили украинские беженцы

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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал, что у него дома какое-то время проживала семья украинских беженцев. Об этом пишет Sky News.
Ранее сообщалось, что правительство Ирландии решило сократить пособия для беженцев с Украины почти в шесть раз. Теперь оно будет составлять 38,8 евро вместо 220 евро еженедельно.
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Диана Аванесян