РБК: в ПВР для украинских беженцев продолжают оставаться 25 000 человек

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На начало ноября 2023 года в пунктах временного размещения до сих пор остаются около 25 000 украинских беженцев с Украины, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, пишет РБК.
В этом числе оказались инвалиды, семьи с детьми, одинокие и пожилые люди.
Беженцев разместили в 45 регионах страны. ПВР организовывают в пустующих детских лагерях, на базах и в домах отдыха. Беженцам положено трехразовое питание, помощь в оформлении документов на выплаты и гражданство.
Больше всего беженцев разместили в Воронежской (около 5 тысяч человек), Ростовской (2,4 тысячи) и Нижегородской областях (около 2 тысяч). В центрах на долгий срок остаются те, кто не может найти работу и арендовать жильё или вернуться обратно в регион, из которого выехал. В ПВР также решают остаться одинокие пенсионеры, которые потеряли всех близких.
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Беженцев разместили в 45 регионах страны. ПВР организовывают в пустующих детских лагерях, на базах и в домах отдыха. Беженцам положено трехразовое питание, помощь в оформлении документов на выплаты и гражданство.
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Мария Фирсова