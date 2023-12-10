Немцы вышли на протесты против открытия центра для беженцев

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Жители немецкого города Гера провели акцию протеста против открытия центра для беженцев, сообщает издание Spiegel.
Демонстрация состоялась в субботу, 9 декабря, и по данным издания, число участников превысило 1200 человек.
В этот же день состоялся автомобильный парад в знак протеста против создания центра.
По информации газеты, планируется открыть центр для беженцев в бывшем здании больницы, где смогут разместиться около 200 человек.
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Артем Кузьмин