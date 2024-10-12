Глава Дагестана обещал поддержку Керимову после угроз Кадырова о кровной мести

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Глава Дагестана Сергей Меликов обещал оказать поддержку сенатору Сулейману Керимову, поблагодарив его за добрые дела. Запись опубликовал 12 октября официальный портал Дагестана.
Заявление Меликова прозвучало после слов главы Чечни Рамзана Кадырова, который пригрозил Керимову и депутатам Госдумы кровной местью.
Во время выступления в Махачкале Меликов отметил, что Керимов активно помогает семьям участников специальной военной операции и обеспечивает храмы в Дербенте. Он знаменит, что люди, получившие помощь от Керимова, всегда будут рядом с ним.
Кадыров ранее заявил, что у офиса Wildberries на него готовилось покушение, в котором участвовали Керимов, Курбанов и Барахоев. Глава Чечни добавил, что у него есть свидетели. Если обвинение не опровергнут, Кадыров обещал объявить кровную месть.
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Во время выступления в Махачкале Меликов отметил, что Керимов активно помогает семьям участников специальной военной операции и обеспечивает храмы в Дербенте. Он знаменит, что люди, получившие помощь от Керимова, всегда будут рядом с ним.
«Народ всегда будет благодарен подобным людям. А именно Сулейману Абусаидовичу Керимову. И всегда поддержит его, когда эта поддержка ему понадобится», — сказал Меликов.
Кадыров ранее заявил, что у офиса Wildberries на него готовилось покушение, в котором участвовали Керимов, Курбанов и Барахоев. Глава Чечни добавил, что у него есть свидетели. Если обвинение не опровергнут, Кадыров обещал объявить кровную месть.
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Лия Мурадьян