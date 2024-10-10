Кадыров объявил кровную месть Керимову, Барахоеву и Курбанову

Фото: сайт Кремля
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров угрожает кровной местью сенатору от Дагестана Сулейману Керимову и двум депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, если те они не смогут доказать, что не планировали покушение на него после стрельбы у офиса Wildberries в Москве. Видео опубликовано в Telegram-канале чеченского лидера.
По словам Кадырова, Керимов, Барахоев и Курбанов заказали его убийство после стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы из-за обычной «бизнес ситуации». И теперь Кадыров объявляет им кровную месть, если они не докажут обратное.
Он также добавил, что после стрельбы у офиса Wildberries в сети началась кампания по травле кадыровцев. Глава Чечни призвал все претензии высказывать лично ему и не стравливать целые народы на бытовой почве.
Напомним, 18 сентября у офиса Wildberries произошла перестрелка после попытки Бакальчука и его охраны пройти в здание. Семеро человек получили ранения, двое погибли.
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«Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Бекхану Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ (на убийство – ред.)», — заявил Кадыров на встрече с местными силовиками.
Он также добавил, что после стрельбы у офиса Wildberries в сети началась кампания по травле кадыровцев. Глава Чечни призвал все претензии высказывать лично ему и не стравливать целые народы на бытовой почве.
Напомним, 18 сентября у офиса Wildberries произошла перестрелка после попытки Бакальчука и его охраны пройти в здание. Семеро человек получили ранения, двое погибли.
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Элина Позднякова