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Миннац Ингушетии назвал иностранной провокацией призыв брить чеченцев

11 октября 2024, 17:23
Фото: iStock/Pinkypills

Фото: iStock/Pinkypills

Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии в своем телеграм-канале назвало иностранной провокацией призывы в социальных сетях останавливать машины чеченцев и брить их за слова главы Чечни Рамзана Кадырова о кровной мести по отношению к сенатору и двум депутатам Госдумы.


По информации министерства, такие призывы распространяют иностранные спецслужбы, чтобы вызвать беспорядки и дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе.

С просьбой игнорировать иностранные провокации обратились также представители духовенства, чиновники и политики Ингушетии.

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#чиновники
#кадыров
#соцсети
#иностранцы
#чечня
Трое погибли и 7 пострадали в ДТП с автобусом и бетономешалкой под Астраханью
11 октября 2024, 17:32

Фото: iStock/conejota

В Астраханской области произошло крупное ДТП с участием автобуса и бетономешалки, три человека погибли и еще 7 пострадали. Об этом сообщает телеграм-канал МЧС России. По информации ведомства, авария случилась на трассе «Волгоград-Астрахань», автобус перевозил вахтовых рабочих.
«На месте работают 8 специалистов и 2 единицы техники. Информация уточняется», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о еще одном крупном ДТП с участием автобусов. Авария произошла в Татарстане, где на трассе «Волга» столкнулись две маршрутки — «Камаз» и «Ютонг». По предварительной информации ведомства, столкновение произошло по вине водителя автобуса «Камаз», который не уступил дорогу встречному потоку при повороте налево. Во время маневра в него врезался автобус «Ютонг».

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Девятиклассница в Челябинске умерла во время урока
11 октября 2024, 16:54

Фото: iStock/maxim4e4ek

В челябинском Копейске во время урока умерла ученица девятого класса. Об этом сообщает портал URA.ru. Отмечается, что учителя вызвали скорую, однако врачам не удалось спасти девушку.
«Во время урока школьнице стало плохо. В учебное заведение была вызвана скорая. К сожалению, спасти девочку не удалось», — приводит издание слова своего источника.
«КП-Челябинск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что девочка приняла много таблеток, а в ее вещах позже нашли записку.

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#скорая помощь
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«Сваха миллионеров» Лана Ланская напала на съемочную группу РЕН ТВ
11 октября 2024, 16:45

Фото: iStock/Marat Musabirov

«Сваха миллионеров» Лана Ланская (настоящее имя Светлана Рожнова) после каверзных вопросов напала на съемочную группу РЕН ТВ.
По данным издания, журналисты вели съемку сюжета о работе брачных агентств для «Итоговой программы с Петром Марченко» в рамках задания редакции. В какой-то момент свахе не понравились вопросы, тогда она вместе со своим мужем силой отобрали микрофон, на который велась запись интервью. Журналисты телеканала были вынуждены вызвать полицейских.

Ранее в подмосковном Подольске группа мигрантов напала на мужчину и двух девушек после того, как им сделали замечание об их неподобающем поведении. Трое иностранцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вели себя шумно на улице. Проходившие мимо девушки и мужчина попросили их быть потише, однако это сильно возмутило мигрантов, они напали на компанию молодых людей. Словесный конфликт завершился дракой и серьезными травмами.

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Главу швейной фирмы подозревают во взятке в 4 млн ради госконтракта с Минобороны
11 октября 2024, 16:09

Фото: iStock/Zolnierek

Гендиректора АО «Княгинская швейная фабрика» подозревают в даче взятки в 4 млн рублей ради госконтракта с Минобороны России. Об этом сообщает Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. Отмечается, что в отношении главы фирмы возбудили уголовное дело о взятке в особо крупном размере.
«Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова. Он подозревается в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения государственного контракта с Минобороны России (ч. 5 ст. 291 УК РФ)», — указано в заявлении.
По информации следствия, гендиректор заплатил столь крупную сумму бывшему начальнику вещевого управления МО Владимиру Демчику в 2017 году, чтобы его компания смогла стать одним из поставщиков вещей в ВС РФ по контрактам на 574 млн.

235-й гарнизонный военный суд отправил главу фабрики под арест на время следствия. Расследование дела продолжается.

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Дети мигрантов играли в секс во дворе элитного ЖК в Москве
11 октября 2024, 16:05

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

Один из жильцов элитного жилого комплекса в Лефортово поделился в чате дома историей о том, как малолетние дети мигрантов устроили сексуальные игры на детской площадке двора средь бела дня. Об этом пишет RuNews24.ru.
Уточняется, что «взрослые игры» брата и сестры из многодетной семьи происходили прямо перед глазами других детей. Согласно информации источника, мальчику может быть десять лет, а девочке — семь.

На сегодняшний день жильцы ЖК решают вопрос об огораживании территории. Дети мигрантов живут в пятиэтажном доме через дорогу, там есть своя детская площадка, но дети мигрантов приходят играть именно на площадку элитного жилого комплекса. ​Отмечается, что жильцы дома требуют организовать проверку в отношении семьи этих детей.

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Новый памятник героям Великой Отечественной под Иркутском разбили до открытия
11 октября 2024, 15:23

Фото: iStock/Natalia POGODINA

Новую плиту с именами героев Великой Отечественной войны в деревне Тимирязевка под Иркутском разбили вандалы за два дня до открытия памятника. Об этом сообщает портал «Тайшет24». Отмечается, что на создание мемориала потратили полмиллиона рублей.
По данным издания, часть местных предполагает, что всему виной шквалистый ветер и нерадивый подрядчик, который решил сэкономить на материалах. Однако представители организации, наоборот, заверяют, что ветер не смог бы повалить столь тяжелую конструкцию, тем более она уже простояла три месяца и даже не покосилась.

Глава села Лариса Агапова, в свою очередь, как и местные, отказывается верить в то, что плиту могли разбить вандалы.
«Не верю я, что наши люди могли сделать такое. Своими же руками помогали устанавливать и благоустраивать памятное место», — заявила руководитель.
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В Москве задержали вандала, который испортил стену Кремля
11 октября 2024, 15:15

Фото: iStock/yulenochekk

На одной из башен Кремля появилась надпись, в которой обвинялись сотрудники спецслужб в изнасиловании девочки. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
По данным канала, инцидент с надписью произошел в конце сентября во время дождя, когда полиция выделила всего два патруля вместо трех. Вандал воспользовался тем, что они разошлись, перебежал с набережной через дорогу и оставил надпись всего за 30 секунд. После этого он вернулся на набережную, сел в подъехавший автобус и уехал.

Надпись была быстро стерта, а мужчину вскоре задержали. Суд приговорил его к 10 суткам ареста. Однако, выйдя на свободу, вандал снова отправился в центр Москвы и залил стену Государственного исторического музея краской. Его вновь задержали и назначили ему уже 15 суток ареста.

Избитому толпой школьницу из Углича россияне собрали 5 миллионов рублей. Подростка мучили на протяжении нескольких часов – пытали проводами и вырезали ножом фигуры на теле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#радио 1
#автобус
#инцидент
#россияне
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«Вырезали фигуры ножом»: толпа школьников четыре часа мучила подростка в квартире
Избитый толпой подростков школьник из Углича собрал с россиян 5 млн рублей
11 октября 2024, 15:10

Фото: iStock/peterscode

Избитому толпой школьницу из Углича россияне собрали 5 миллионов рублей. Подростка мучили на протяжении нескольких часов – пытали проводами и вырезали ножом фигуры на теле. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что 16-летнего подростка подкараулили возле его квартиры и затащили внутрь, где и начали издеваться. Пытки завершились только после вмешательства знакомой женщины, которой удалось попасть в квартиру с мужем и вызвать скорую, пишет «Газета.Ru».

Существует несколько причин произошедшего. Согласно одной из них, школьника избили из-за его бывшей девушки. По второй версии случившегося, пострадавший сам часто издевался над другими людьми и его решили проучить.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Уточняется, что одного из нападавших арестовали, двух других отправили под домашний арест.

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В Балтийском море у немецкого Кюлунгсборна вспыхнул танкер с химикатами и нефтью
11 октября 2024, 14:23

Фото: istockphoto/surasak petchang

В Балтийском море у берегов немецкого города Кюлунгсборна загорелся танкер, который перевозил химикаты и нефть. Об этом сообщило местное общество спасения потерпевших кораблекрушение на своем сайте. Отмечается, что возгорание произошло на 73-метровом немецком танкере «Annika».
«В настоящее время судно находится к северо-востоку от Кюлунгсборна в Балтийском море», — указано в заявлении.
По информации ведомства, весь экипаж — 7 человек — удалось эвакуировать на спасательном катере, который прибыл к месту происшествия около 10 утра по местному времени.

Сейчас полыхающий танкер пытаются потушить при помощи спецтехники и вертолетов.

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы нанесли удары по двум кораблям в Красном море и Индийском океане. Среди них был британский нефтяной танкер Cordelia Moon в Красном море.

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