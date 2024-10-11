Миннац Ингушетии назвал иностранной провокацией призыв брить чеченцев

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Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии в своем телеграм-канале назвало иностранной провокацией призывы в социальных сетях останавливать машины чеченцев и брить их за слова главы Чечни Рамзана Кадырова о кровной мести по отношению к сенатору и двум депутатам Госдумы.
По информации министерства, такие призывы распространяют иностранные спецслужбы, чтобы вызвать беспорядки и дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе.
С просьбой игнорировать иностранные провокации обратились также представители духовенства, чиновники и политики Ингушетии.
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