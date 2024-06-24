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Глава Дагестана пообещал выявить всех участников «спящих ячеек» боевиков

Меликов: оперативные мероприятия проводятся для выявления всех «спящих» ячеек
24 июня 2024, 03:16
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал, что оперативные мероприятия в республике будут продолжаться до тех пор, пока не будут обнаружены все участники «спящих ячеек» террористов, сообщается в видеообращении в его Telegram-канале.
«Будут проводиться последующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех этих "спящих ячеек"», – отметил руководитель региона.

Меликов также заявил, что ситуация в республике контролируется властями и правоохранительными органами. Он призвал своих сограждан сохранять спокойствие.



Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что силовики продолжают поиски пособников террористов, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, на месте работают взрывотехники из органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.

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#россия
#дагестан
#губернатор
#террористы
Жители Севастополя организовали стихийный мемориал в память о жертвах атаки ВСУ
24 июня 2024, 00:15

Фото: iStock/Niklas Storm

Жители Севастополя устроили стихийный мемориал в память о жертвах атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) 23 июня, передает ТАСС.
Севастопольцы зажигают свечи и приносят цветы и игрушки в Комсомольский парк имени Марии Байды.

24 июня был объявлен в Севастополе и Крыму днем траура. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и распорядился оказать городу необходимую помощь.

Напомним, 23 июня украинские военные выпустили по Севастополю 5 ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате атаки более 120 человек получили ранения, позже губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых увеличилось до 151. Пять человек погибли. По данным уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

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#всу
#севастополь
#атака
#ракетный удар
#владимир путин
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Стала известна должность брата ликвидированных в Дагестане сыновей главы района
Брат Омаровых являлся руководителем детско-юношеского футбола в Дагестане
23 июня 2024, 23:54

Фото: iStock/thomas-bethge

Брат ликвидированных после атаки террористов Османа и Адиля Омаровых Мурад был руководителем детско-юношеского футбола Федерации футбола Республики Дагестан, его должность ракрыта Telegram-каналом Mash.
Отмечается, что пятью днями ранее Мурад Омаров встречался с главой республики Сергеем Меликовым и бывшим советником президента футбольного клуба «Динамо Махачкала» Курбаном Бердыевым, а также с президентом ФК «Махачкала» Гаджи Гаджиевым. Встреча состоялась после выхода махачкалинского «Динамо» в Премьер-лигу.

Канал подчеркивает, что с 2019 года Омаров открыл спортивную школу для детей. Он также читал лекции с Бердыевым в городах и селах республики по повышению квалификации детских тренеров.

Ранее отца братьев Омаровых, главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали и доставили на допрос.

До этого Baza заявила, что два его сына участвовали в нападении на Махачкалу. По предварительным данным, ликвидированными в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов были Осман и Адиль Омаровы.

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#дагестан
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#теракт
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#террористы
#дети
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Губернатор поздравил школьников Подмосковья с завершением олимпийского сезона
23 июня 2024, 19:43

Фото: Константин  Семенец

В Одинцовском округе прошёл фестиваль «Взлёт.Пикник» для победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников из Подмосковья. Мероприятие включало пикник с бургерами и лимонадом, выставку достижений, мастер-классы, конкурсы и выступления кавер-бенда и диджеев.
Андрей Воробьёв поздравил олимпиадников, вручил награды тренерам и поблагодарил учащихся за их усердие и преподавателей за поддержку. Фестиваль прошёл на базе Областной гимназии им. Е.М. Примакова, где действует ОЦ «Взлет».

В «Взлете» ежегодно обучается более 5 тысяч талантливых школьников. За пять лет центр провёл свыше 800 программ для более 157 тысяч детей. Подмосковье активно поддерживает центр, в том числе открыв два кампуса.

Подмосковье улучшает показатели на Всероссийской олимпиаде: в этом году победителем или призёром стал почти каждый второй участник из 812 школьников региона. Для участников и победителей предусмотрены губернаторские премии до 500 тысяч рублей, а для педагогов — ежемесячные выплаты.

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#выплаты
#приз
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В Петербурге задержали связанных с Пригожиным медиаменеджеров
В Петербурге ФСБ задержала связанных с Пригожиным медиаменеджеров
23 июня 2024, 06:14

Фото: iStock/BrianAJackson

В Петербурге задержали связанных с основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным медиаменеджеров, передает «Фонтанка».
По данным издания, Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова, а также главного редактора «Конкретно.ру» Кирилла Метелева.

Они обвиняются в вымогательстве денег у бывшего генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, который, согласно СМИ, имел отношение к структурам Пригожина.

Ранее «Царьград» со ссылкой на источники сообщал, что Пригожин мог быть причастен к арестам генералов Минобороны России.

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#задержание
#минобороны рф
#санкт-петербург
#суд
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Психолог назвала главные ошибки женщин в отношениях
Психолог Молвинская: контроль и опека порой не уместны в отношениях
23 июня 2024, 03:53

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Чрезмерная эксплуатация в роли матери не всегда уместна в отношениях. Главная ошибка женщин была раскрыта в интервью с академическим психологом, преподавателем РАНХиГС Ириной Молвинской.
«Этот феномен часто проявляется в чрезмерной заботе, контроле и опеке, которые не всегда уместны в партнерских отношениях. Или же занимает роль критикующей, воспитывающей мамы для мужа-"подростка"», – разъяснила психолог.

По ек словам, привыкнув к роли матери, женщина начинает чрезмерно контролировать своего партнера и пытается решить все его проблемы. Из-за этого мужчина начинает чувствовать себя неполноценным и в результате может потерять уважение к своей возлюбленной.

Ранее психолог Джеффри Бернштейн перечислил три способа вернуть страсть в отношениях. По его словам, для восстановления общения очень важно качественное совместное времяпрепровождение.

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#психолог
#мать
#отношения
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23 июня — что было в этот день, какой сегодня праздник
23 июня 2024, 00:01

Фото: iStock/Gam198

Православные христиане 23 июня будут отмечать один из главных церковных праздников – Троицу.
Подробнее об этом и других праздниках, которые отмечаются 23 июня, а также о знаменитостях, родившихся в этот день, расскажет редакция «Радио 1».

Международный день балалайки

23 июня отмечают День балалайки и международный праздник музыкантов-народников. Балалайка — это особый музыкальный инструмент, который выступает одним из сакральных атрибутов жизни русского народа. Народные мотивы каждый год набирают популярность, из-за этого всё больше музыкантов осваивают игру на этом инструменте.

День государственной службы ООН

Этот день отмечают ежегодно. Он свидетельствует о признании ценности службы для общества, а также подчеркивает вклад государственной службы в процесс развития. Он признает работу государственных служащих и поощряет молодых людей делать карьеру в государственном секторе.

Троица

В 2024 году этот праздник приходится на 23 июня. Дата торжества смещается, но всегда выпадает на 50-й день после Пасхи. День Святой Троицы был установлен в 381 году. Именно эта дата считается временем рождения христианской церкви. В праздник Троицы следует посетить торжественную литургию и помолиться. На праздник Троицы нельзя ссориться и браниться. Плохой приметой станет купание в водоемах. Прибирать в доме или огороде на Троицу также не стоит. Следует избегать шитья и любого другого рукоделия.

Международный день вдов

Мировое сообщество 23 июня отмечает Международный день вдов. Этот день дает возможность уделить внимание тяжелому положению женщин и детей, которые остались без мужской опоры.

Международный Олимпийский день

Олимпийский день — это праздник спорта, здоровья и единства. Каждый год он призывает людей по всему миру вести активный образ жизни и двигаться вместе к общей цели.

День рождения пишущей машинки

День рождения пишущей машинки отмечается 23 июня 2024 года. С появлением этого прибора открылась новая страница в истории печати и письма. Первый документ, который удостоверял авторство на печатную машинку, выдала королева Великобритании Анна.

В России появится новый праздник
В России появится новый праздник

Знамения Тимофея

Народно-христианский праздник Знамения Тимофея отмечается 23 июня. В православном календаре этот день посвящен памяти священномученика Тимофея Прусского, епископа. В этот день случались разные природные явления. Люди их рассматривали как предзнаменование чего-либо.

Всемирный день информаторов

Всемирный день информаторов отмечается 23 июня, основная задача этого дня — привлечь внимание общественности к важной роли информаторов в борьбе с коррупцией.

День без обид

К чему придумали этот праздник неизвестно. Скорее всего, потому, что обида — это тяжелое психологическое состояние, которое может запросто вывести человека из равновесия, сбить его с намеченного жизненного курса, нанести ему непоправимую рану или просто десоциализировать его.

День тайных посланий

Загадочный праздник, который официально не учрежден. Тайные послания имеют разные формы, а также смысл. Раньше люди пользовались шифрами для писем, различными чернилами, а также способами передать тайные послания. Также в разные времена они искали смысл в природных явлениях, событиях и пытались интерпретировать такие послания.

День розового фламинго

23 июня — это день розового фламинго. Эти птицы являются одними из самых узнаваемых на планете благодаря своему яркому розовому цвету и длинным изогнутым шеям.

Родились в этот день

Зинедин Зидан (1972) Французский футболист.

Валерий Меладзе (1965) Российский поп-певец. Заслуженный артист РФ (2006).

Александр Любимов (1962) Советский и российский тележурналист, телеведущий и продюсер.

Вильма Рудольф (1940) Американская легкоатлетка, трехкратная олимпийская чемпионка.

Боб Фосс (1927) Американский кинорежиссер, хореограф, сценарист.

Алан Матисон Тьюринг (1923) Английский математик, логик и криптограф, разработчик первых вычислительных машин.

Анна Ахматова (1889) Русская и советская поэтесса.

Лидия Цераская (1855) Русский, советский ученый-астроном.

Жозефина Богарне (1763) Императрица Франции (1804-1809), первая жена Наполеона I.

Святой Жан де Мата (1150) Католический святой, сооснователь ордена тринитариев.

Умерли в этот день

Питер Фальк (2011) Американский киноактер.

Анатолий Тарасов (1995) Советский хоккейный и футбольный тренер, Заслуженный мастер спорта СССР.

Николай Рыленков (1969) Советский поэт и прозаик.

Рейнгольд Глиэр (1956) Советский композитор, Народный артист СССР.

Вильгельм Вебер (1891) Немецкий физик.

Мария Романова (1859) Великая русская княжна, великая герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская.

Карл Брюллов (1852) Русский художник, представитель академизма.

Именины

Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.

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В Петербурге отменили концерт обвиненных в поддержке ВСУ бардов
В Санкт-Петербурге отменили концерт обвиненных в помощи ВСУ бардов Никитиных
22 июня 2024, 23:59

Фото: iStock/nantonov

В Санкт-Петербурге отменен концерт бардов Татьяны и Сергея Никитиных из-за обвинений в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает «Фонтанка».
Речь идет о выступлении, которое должно было состояться 28 июня. Первоначально афиша концерта была доступна на веб-сайте места, где он должен был состояться, и у билетного оператора. 22 июня объявление исчезло.

Представитель концертной площадки заявил, что мероприятие было фактически отменено. Он подчеркнул, что билетные операторы возвращают деньги посетителям.

«Комментировать и кормить троллей я не буду», – сказал он.

Ранее, в конце апреля, несколько Telegram-каналов обвинили Никитиных в финансировании Вооруженных сил Украины. Сами барды заявили, что они не помогали украинской армии и не планировали этого делать. Затем концерт исполнителей, который должен был состояться в Москве 13 июня, был отменен.

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Секс-работникам в Бельгии разрешат официальное трудоустройство
Euronews: секс-работники в Бельгии смогут трудиться официально
22 июня 2024, 23:43

Фото: iStock/ilkercelik

Секс-работникам в Бельгии будет разрешено работать официально и заключать соответствующие договоры, сообщил телеканал Euronews.
Отмечается, что это станет возможным благодаря закону, принятому правительством Бельгии в мае 2024 года. Теперь работник индустрии сможет заключить трудовой договор с сертифицированным работодателем. Также ему будут доступны отпуск по беременности и родам, пособие по безработице и медицинская страховка.

По закону, работодатель должен иметь штаб-квартиру в Бельгии, пройти проверку на судимости и получить разрешение на работу. В свою очередь, сотрудник имеет право отказаться от обслуживания клиентов в любое время.

Ранее в Бельгии был принят закон, предоставляющий сутенерам возможность подавать жалобу на проституток. Проституция была декриминализована в марте 2022 года. Однако закон о работе в секс-индустрии был принят только в мае 2024 года.

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Свечи Памяти зажглись в подмосковной Кашире
22 июня 2024, 19:06

Фото: Администрация Кашира г.о.

На Аллее Славы в городском округе Кашира в рамках Всероссийской акции «Огненные картины войны» зажгли свечи, образовавшие надпись: «Кашира помнит», красную звезду и силуэты летящих журавлей. Об этом сообщила администрация г.о. Кашира.
В преддверии Дня памяти и скорби у Вечного огня собрались представители администрации, депутатского корпуса, общественных организаций, ветераны, кадеты, волонтеры, жители.

К присутствующим на мероприятии обратился депутат Московской областной Думы Андрей Голубев. Он напомнил, что именно на каширской земле был остановлен и обращён в бегство враг.

«Тогда, 83 года назад, началась война с фашизмом и нацизмом. Наш народ противостоял объединенным силам Европы. Сегодня мы вновь сражаемся за свою независимость. И как наследники наших героических предков вновь говорим: «Победа будет за нами. Мы победим», – заявил Андрей Голубев.

Также к собравшимся у Вечного огня обратились председатель окружного Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Буров, руководитель каширского отделения «Молодая Гвардия Единой России» Дмитрий Ишков, председатель каширского районного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Михаил Ануров.

Настоятель Успенского собора иеромонах Александр Волков совершил литию по погибшим воинам.

Прежде сообщалось, что в День памяти и скорби президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Церемония возложения венка прошла в Александровском саду.

Вместе с президентом России к торжественному возложению венка подошли ветераны Великой Отечественной Войны, вооруженных сил, командующие подразделениями российской армии. После того, как венок был возложен на Могилу Неизвестного Солдата, глава государства почтил память воинов, отдавших жизнь за победу чстраны, минутой молчания. Затем прозвучал гимн России.

К Вечному огню также возложил цветы нынешний министр обороны Андрей Белоусов.

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