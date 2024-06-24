Глава Дагестана пообещал выявить всех участников «спящих ячеек» боевиков

Фото: сайт Кремля
Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал, что оперативные мероприятия в республике будут продолжаться до тех пор, пока не будут обнаружены все участники «спящих ячеек» террористов, сообщается в видеообращении в его Telegram-канале.
«Будут проводиться последующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех этих "спящих ячеек"», – отметил руководитель региона.
Меликов также заявил, что ситуация в республике контролируется властями и правоохранительными органами. Он призвал своих сограждан сохранять спокойствие.
Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что силовики продолжают поиски пособников террористов, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, на месте работают взрывотехники из органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.
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Александр Климов