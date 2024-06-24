В Госдуме прокомментировали террористические акты в Севастополе и Дагестане

Фото: сайт Кремля
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность, что теракты в Севастополе и Дагестане были инспирированы извне, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Слуцкий прокомментировал теракты в Севастополе и Дагестане и выразил уверенность, что они были организованы извне. Он подчеркнул, что два события в «Светлый праздник Святой Троицы» неслучайны.
Он также выразил соболезнования семьям и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
Ранее в Дербенте сообщили о завершении активного этапа контртеррористической операции (КТО). Отмечается, что режим КТО по-прежнему действует в Дагестане в связи с терактами в Махачкале и Дербенте.
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«Эти трагические события, уверен, инспирированы извне с целью посеять панику и разобщить народ», – подчеркнул парламентарий.
Он также выразил соболезнования семьям и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
Ранее в Дербенте сообщили о завершении активного этапа контртеррористической операции (КТО). Отмечается, что режим КТО по-прежнему действует в Дагестане в связи с терактами в Махачкале и Дербенте.
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Александр Климов