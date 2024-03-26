Глава Дубны Тихомиров назвал ОИЯИ флагманом мировой науки

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров поздравил коллектив Объединённого института ядерных исследований с 68-летием. Он назвал ОИЯИ флагманом российской и мировой науки.
«Создание этой международной межправительственной научно-исследовательской организации на долгие годы вперёд определило вектор развития города, его особый путь, атмосферу. Сегодня ОИЯИ – это флагман российской и мировой науки. В его лабораториях ведутся фундаментальные теоретические и экспериментальные исследования с разработкой и применением новейших технологий», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.Он отметил, что учёные института внесли колоссальный вклад в науку, а сейчас приближаются к новым открытиям. В стенах ОИЯИ идёт работа над выдающимися проектами мирового класса. Растёт число соглашений между институтом и организациями различных стран
«Поздравляю весь коллектив уникальных специалистов института и лично его директора, академика Григория Владимировича Трубникова! Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в научно-исследовательской деятельности, новых научных открытий во имя науки и будущего», – добавил Тихомиров.Он уверен, что этот год для сотрудников ОИЯИ будет наполнен новыми открытиями, достижениями и результатами.
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