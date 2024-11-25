Глава Дубны Тихомиров поздравил с Днём матери жён и матерей участников СВО

Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Поздравления с Днём матери получили от главы городского округа Дубна Максима Тихомирова мастери и жёны участников специальной военной операции, тёплые слова женщинам передали заместители руководителя округа, представители муниципального Совета депутатов и члены партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы будем продолжать поддерживать семьи наших героев и делать все возможное для их благополучия!» — отметил Максим Тихомиров.В администрации напомнили, что глава округа активно участвует в жизни семей участников СВО, интересуется их нуждами, помогает, поддерживает, поздравляет с праздниками. Кроме того, в округе ведётся сбор гуманитарной помощи для бойцов, а также жителей Белгородской и Курской областей.
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