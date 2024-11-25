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Глава Дубны Тихомиров поздравил с Днём матери жён и матерей участников СВО

Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Поздравления с Днём матери получили от главы городского округа Дубна Максима Тихомирова мастери и жёны участников специальной военной операции, тёплые слова женщинам передали заместители руководителя округа, представители муниципального Совета депутатов и члены партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«Мы будем продолжать поддерживать семьи наших героев и делать все возможное для их благополучия!» — отметил Максим Тихомиров.
В администрации напомнили, что глава округа активно участвует в жизни семей участников СВО, интересуется их нуждами, помогает, поддерживает, поздравляет с праздниками. Кроме того, в округе ведётся сбор гуманитарной помощи для бойцов, а также жителей Белгородской и Курской областей.

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#максим тихомиров
В двух округах Подмосковья оптимизировали работу шести светофоров
25 ноября 2024, 11:00

Режим работы шести светофоров изменили на территории округов Щёлково и Лосино-Петровский для оптимизации дорожного движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В городе Щёлково на трёх светофорах, регулирующих движение на Фряновском шоссе, был добавлен режим «красный всем». А на территории рабочего посёлка Монино округа Щёлково изменили режим работы светофора на перекрёстке Московской и Железнодорожной улиц, благодаря чему интервал движения по главной дороге из Лосино-Петровского в сторону Горьковского шоссе увеличился с 74 до 130 секунд», — говорится в сообщении.
В Лосино-Петровском округе также увеличили интервал движения по главной дороге от города в сторону рабочего посёлка Монино с 73 до 130 секунд. Для этого был изменён режим работы светофоры на пересечении двух шоссе: Монинского и Носовихинского. Кроме того, в рабочем посёлке Свердловский была скорректирована работа светофора, регулирующего проезд на перекрёстке Монинского шоссе с дорогой в сторону Орловки.

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#дороги
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#лосино-петровский
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В Москве обещают небольшой снегопад и до -4
Синоптик Ильин: в Москве ожидается небольшой снегопад и до -4 во вторник
25 ноября 2024, 10:47

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве во вторник, 26 ноября, ожидается небольшой снегопад, от -2 до -7 ночью, и от -2 до -4 градусов мороза днем. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, слабые осадки будут вызваны теплым атмосферным фронтом, проходящим через столицу.
«В среду ночь еще продержится у нас без осадков с практически такой же температурой — -2...-7 °С ночью, а днем может местами потеплеть до 0... 1 °С. По области еще до -4 °С в отдельных районах будет сохраняться», — рассказал он в беседе с RT.
Ильин также добавил, что атмосферное давление будет постепенно снижаться с 760 миллиметров ртутного столба в понедельник до 750-752 единиц к концу недели.

Свой прогноз на вторник, 26 ноября, также дала астролог Оксана Воронина. В разговоре с «Москвой 24» она отметила, что в этот день Меркурий снова станет ретроградным и принесет с собой множество неурядиц: ошибки в документах, опоздания, забывчивость и всякого рода нестыковки.
«В этот период очень важно поставить заслон для ненужной информации, а все необходимые данные тщательно проверять — ничего нельзя принимать за чистую монету», — поделилась она.
Астролог подчеркнула, что в этот день не рекомендуется устраиваться на новую работу, а если других вариантов нет, то следует обстоятельно договариваться обо всем с работодателем. Также, по ее словам, не следует заводить домашних животных, кроме тех, кто появляется в жизни неожиданно.
«На этот раз ретроградный Меркурий будет проходить в Стрельце, а основной дар этого знака – умение мыслить масштабно и стратегически. Поэтому период станет идеальным, чтобы определиться с главной целью, основной задачей и задать себе вопросы: чего я хочу от жизни, куда иду и как могу прийти?», — добавила Воронина.
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#семья
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#астролог
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Аварийно-восстановительная служба устранила более 700 нарушений
25 ноября 2024, 10:38

Фото: iStock/Yury Karamanenko

На прошлой неделе в ГКУ МО «МОС АВС» был зафиксирован 721 случай технологических нарушений на объектах инфраструктуры, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Среди них:

  • 142 случая с подачей горячей воды;
  • 250 — проблемы с теплоснабжением;
  • 210 — перебои с электричеством;
  • 117 — проблемы с водоотведением.

Все проблемы были успешно решены. За указанный период оперативные группы совершили 50 выездов в регионы, рабочие бригады — 48. Было проведено 49 мероприятий по обеспечению безопасности и борьбе с терроризмом.

С начала 2024 года специалисты ГКУ МО «МОС АВС» совершили 7342 выезда. Из них: 1447 — рабочие бригады; 5895 — оперативные группы.

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#проверки
#нарушения
#инфраструктура
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Молодая семья из Красногорска приобрела квартиру благодаря жилищной программе
25 ноября 2024, 10:36

Фото: istockphoto / Rawpixel

Семья Ковбаса из Красногорска переехала в свою собственную трёхкомнатную квартиру благодаря подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы «Жилище» Московской области, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В семье трое детей: новорождённая София и двухлетние близнецы Матвей и Лука. По словам матери семейства, их общая страсть — спорт.

Раньше семья жила в однокомнатной квартире. Знакомые рассказали им о мерах поддержки в жилищном вопросе, и пара обратилась за консультацией в городскую администрацию. Оказалось, что их семья соответствует всем условиям подпрограммы:

  • возраст до 35 лет;
  • потребность в жилье (менее 10 квадратных метров на человека);
  • проживание в Московской области (регистрация по месту жительства);
  • наличие дохода для оплаты 65 % расчётной стоимости жилья или возможности взять кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн на сайте.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» в Подмосковье стали 271 семья.

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В России могут в шесть раз увеличить штраф за езду без ОСАГО
25 ноября 2024, 10:26

Фото: iStock/z1b

В России рассматривают возможность шестикратного увеличения штрафа за езду без полиса ОСАГО. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По оценкам Российского союза автостраховщиков, без полиса ездят примерно 7-10% российских автомобилистов (от 2,5 до 3,6 миллиона человек). В связи с этим, в Госдуме предложили увеличить размер соответствующего штрафа в шесть раз – с 800 до 5 тысяч рублей. Стоимость самого полиса в настоящее время составляет порядка 7,65 тысячи рублей.

Инициативу Думы поддержали в правительстве и МВД РФ. При этом ряд экспертов заявили о неэффективности такой меры, поскольку дорожные камеры будут использоваться для проверки полисов не ранее осени 2026 года, а с 1 марта 2025 сотрудники ГАИ перестанут проверять полисы при регистрации авто.

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#правила
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Володин: Поступает много обращений о чрезмерной загруженности школьников
25 ноября 2024, 10:19

Вячеслав Володин (Фото:kremlin.ru)

От родителей школьников поступает много обращений, в которых он жалуются, что их дети проводят за учёбой по 8-10 часов в день. Конечно, такая нагрузка является чрезмерной.
Об этом в своём телеграм-канале написал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. По данным экспертов, 70-80% детей испытывают постоянную усталость от процесса обучения. Это не лучшим образом сказывается на их здоровье, отметил он. Кроме того, при такой занятости у школьников практически не остаётся времени на свои увлечения и живое общение со сверстниками.

Среди факторов, влияющих на нагрузку детей, спикер нижней палаты российского парламента назвал постоянное усложнение школьной программы, перегруженное расписание — порой до восьми уроков в день, объём и сложность домашних заданий, работу над индивидуальными проектами. Каждый третий школьник в России учится по субботам, заключил Володин.

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#расписание
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#здоровье
#школьник
#рф
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В Московской области было проведено более 280 тысяч цифровых проверок объектов культуры
25 ноября 2024, 10:17

Фото: istockphoto / Userba011d64_201

В 2020 году в Московской области был запущен проект по мониторингу объектов культурного наследия с использованием приложения «Проверки Подмосковья». С тех пор провели более 280 тысяч проверок, из которых около 66 тысяч приходится на текущий год, сообщает Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«В Подмосковье практика дистанционных проверок через мобильное приложение применяется в различных сферах деятельности, включая культуру. Этот формат позволяет значительно сократить временные и ресурсные затраты, одновременно повышая прозрачность и оперативность контрольных мероприятий», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
С помощью приложения «Проверки Подмосковья» около 1,6 тысячи специалистов контролируют состояние библиотек, театров, музеев, образовательных учреждений и досуговых центров в Московской области, включая прилегающие территории. Более 2,5 тысячи объектов культуры находятся под цифровым наблюдением.

Еженедельно в приложении проводится проверка состояния входных групп, пандусов, ограждений и чистоты территории с использованием специального чек-листа. Сначала искусственный интеллект анализирует полученные данные на соответствие стандартам, а затем результаты передаются модераторам — сотрудникам Министерства культуры и туризма Московской области. Если они обнаруживают нарушения, они возвращают задание исполнителю для доработки.

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Глава Ступина Мужальских проверил ход строительства школы в квартале «Надежда»
25 ноября 2024, 09:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Школу, рассчитанную на 550 учеников, возводят в жилом квартале «Надежда» на территории городского округа Ступино, ход строительных работ проверил глава округа Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На объекте ежедневно работают от 73 до 80 человек. На мой взгляд, этого количества недостаточно для того, чтобы работы шли согласно установленному графику. Мы договорились с подрядчиком об увеличении числа работников до 100», — рассказал Сергей Мужальских.

Сергей Мужальских. Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

В настоящее время на объекте ведётся отделка фасада и внутренних помещений, продолжается монтаж инженерных сетей. На пришкольной территории установлены основания для детских и спортивных площадок, обустраиваются асфальтовые пешеходные дорожки, монтируется ограждение.

Закончить строительство школы должны в 2025 году.

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Главы «Яковлева» и «Туполева» покидают свои посты
25 ноября 2024, 09:54

Фото: iStock/Heychli

Гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев покидают свои посты. Об этом сообщила пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
Отмечается, что после ухода Богинского управлять «Яковлевым» будет гендиректор ОАК Вадим Бадеха. При этом он останется на своём пережнем посту.

Управляющим директором «Туполева» назначен заместитель гендиректора ОАК по государственному оборонному заказу и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев.

По данным компании, входящей в «Ростех», такие меры были приняты для реализации приоритетных гражданских программ ОАК и на фоне необходимости в кратчайшие сроки реализовать задачи импортозамещения, сертификации и запуска серийного производства российских гражданских самолётов.

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