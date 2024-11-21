Ремонт Центра допобразования «Дружба» в Дубне завершат до конца года

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Центр дополнительного образования для детей «Дружба» ремонтируют в Дубне, в настоящее время работы, начатые весной этого года, близятся к завершению, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Второй этаж уже подготовлен под чистовую отделку, залита стяжка, уложена плитка. На первом этаже сегодня будем заливать стяжку. Фасад будет готов к 10 декабря. В сроки мы укладываемся, проблем не видим никаких», — сказал директор компании-подрядчика Георгий Денисов.В здании уже обновлены инженерные коммуникации, заменены окна и кровля, заканчивается черновая отделка помещений.
«Для нас это очень ответственный проект, мы впервые вошли в областную программу по капитальному ремонту центров детского творчества», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.Все ремонтные работы в здании должны быть завершены до конца 2024 года.
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