В Дубне готовят к открытию каток на Молодёжной поляне

Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Строительство катка ведётся на Молодёжной поляне в Дубне, открыть его планируется уже в декабре, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Проект реализуется при поддержке областного правительства. Вход на каток и прокат оборудования будут бесплатными. Площадку украсим новогодней иллюминацией», — рассказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.Он добавил, что на катке будут проводиться праздничные программы.
В настоящее время на будущем катке уже установили холодильное оборудование, завершили сборку бортов и айс-матов, смонтировали здания проката инвентаря.
В администрации отметили, что второй сезонные каток в Дубне будет открыт на стадионе «Волна», в настоящее время его монтируют.
Читайте также:
Ремонт Центра допобразования «Дружба» в Дубне завершат до конца года
Учёные Дубны изобрели материал, подавляющий вирусы
Зимняя уборочная техника будет дежурить в Дубне круглые сутки
Лев Каштанов