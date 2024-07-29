Более тысячи жителей Дубны прошли медосмотр в «Городках здоровья»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
«Городки здоровья», где любой желающий мог пройти диспансеризацию, развернули в Дубне 27 июля на Большой Волге и Левобережье, в этом году день здоровья был приурочен к 68-летию со дня основания города. Участниками акции стали более тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Медосмотры на свежем воздухе для жителей организовали специалисты Дубненской больницы, медсанчасти №9 Федерального медико-биологического агентства, частных клиник и патронажной службы. В рамках акции можно было пройти УЗИ вен, маммографию, флюорографию, получить консультацию терапевта, педиатра или узкого специалиста. Кроме того, желающие могли проверить свой уровень холестерина и глюкозы в крови», — отметил глава городского округа Максим Тихомиров.В «Городках здоровья» проходили и обучающие мероприятия: желающих учили делать массаж детям и оказывать первую помощь, а также рассказывали об основах здорового питания.
Для участников медицинской акции также провели лотерею, призами в которой стали гантели, скакалки, обручи, мячи, скейтборды, самокаты и даже велосипеды. Кроме того, самые активные посетителей «Городков здоровья» отправились на вечернюю прогулку на теплоходе, где для них организовали конкурсы и викторины с подарками.
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