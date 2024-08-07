Новый стадион школы №1 в Дубне будет готов к началу учебного года

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Строительство стадиона школы №1 в Дубне вошло в завершающую стадию, спортивный объект планируют сдать в эксплуатацию к 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Стадион строят по решению главы Дубны Максима Тихомирова. Он рассказал, что работы ведутся с опережением графика.
В настоящее время на будущем стадионе уложено основание под беговые дорожки, привезены материалы для искусственного покрытия и газоны, начинается подготовка футбольного поля.
Параллельно с обустройство пришкольного стадиона в самой школе ведётся капитальный ремонт. Основной объём работ там уже выполнен. Обновлённая школа откроет двери 1 сентября.
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«Изначально стадион планировалось сдать к 1 октября. Но уже в сентябре он будет готов в полном объёме», — заверил Максим Тихомиров.
В настоящее время на будущем стадионе уложено основание под беговые дорожки, привезены материалы для искусственного покрытия и газоны, начинается подготовка футбольного поля.
Параллельно с обустройство пришкольного стадиона в самой школе ведётся капитальный ремонт. Основной объём работ там уже выполнен. Обновлённая школа откроет двери 1 сентября.
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Лев Каштанов