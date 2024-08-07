Новый стадион школы №1 в Дубне будет готов к началу учебного года

Детский лагерь организовали в конном клубе «Белавино», распложенном на территории городского округа Клин. С начала лета здесь прошло пять недельных смен, в каждой из которых было по десять ребят в возрасте от шести до 16 лет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.