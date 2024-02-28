Глава Дубны Тихомиров вручил благодарности сотрудникам энергетического цеха

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
Глава округа Максим Тихомиров поблагодарил местных энергетиков за их помощь в ликвидации аварий на объектах теплое- и энергоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
В период сильных январских холодов сотрудники АО «Энерготен» предотвратили аварийные ситуации в Дубне, а также помогали в ликвидации последствия аварий на объектах теплое- и энергоснабжения в соседних округах.
Кроме этого, в этом году в Дубне начнут проектировать дополнительный котел для левобережной котельной.
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«Сегодня вручил благодарности от Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева сотрудникам энергетического цеха №14 АО «Энерготен», Алексею Валентиновичу Струнникову, Владимиру Анатольевичу Матвиенко и Алексею Александровичу Баржину. Спасибо за оказанную помощь! Вы оперативно помогли людям, которые оказались в беде. Благодаря вашей слаженной работе, максимально в короткие сроки в соседних округах было восстановлено тепло!», — поделился Максим Тихомиров.
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Мира Полтева