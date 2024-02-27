Инженер из Дубны купил квартиру в рамках программы «Социальная ипотека»

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Дубнинский инженер купил квартиру в Подмосковье благодаря «Социальной ипотеке». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Константин Тимошенко после окончания университета в Томске переехал в Подмосковье и устроился в Объединенный институт ядерных исследований. Константин работает в Дубне уже 5 лет и благодаря программе поддержки смог купить квартиру, куда он уже переехал с семьей.
Стоит отметить, что данной программой могут воспользоваться медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.
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«Я вырос в научном городке, так, что мое увлечение ядерными реакторами неудивительно. Несколько моих знакомых получили сертификаты. Я решил последовать их примеру, подал документы и получил одобрение. Мы взяли «двушку» на вторичном рынке в 9-этажке. Квартира — полностью черновой вариант. Сейчас ставим сантехнику, полностью меняем всю электрику», — поделился мужчина.
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Мира Полтева