Глава Дубны Тихомиров встретился с лауреатом конкурса «Большая перемена»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Девятиклассник Григорий Егоров из гимназии №11 подмосковной Дубны стал лауреатом всероссийского фестиваля-конкурса «Большая перемена», глава Дубны Максим Тихомиров пригласил одарённого подростка вместе с его семьёй и наставником посетить администрацию города, сообщает пресс-служба руководства муниципалитета.
«Поговорили с Григорием об учёбе, полученном опыте и будущем наукограда. Григорий рассказал, что хочет связать жизнь с химией, как и его родители. Было приятно видеть у молодого человека такое желание развиваться, становиться лучше», — сказал Максим Тихомиров.Во всероссийском конкурсе Большая перемена» участвовали пять миллионов старшеклассников, Григорий Егоров стал одним из 600 лидеров. Награда для одиннадцатиклассников составила по миллиону рублей, для учеников 9-10 классов — по 200 тысяч. Призовые деньги Григорий планирует потратить на учёбу.
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