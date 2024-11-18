В Дубне организовали тренировку по самбо для трудных подростков

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Глава Дубны Максим Тихомиров провёл мастер-класс для ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. Первую социальную тренировку для состоящих на учёте полиции подростков он организовал совместно с секцией самбо, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Тренировка была организована к Всероссийскому дню самбо. Воспитанники спортшколы помогли познакомили гостей с азами этого вида спорта. Как отметили тренеры, занятия помогают выработать самодисциплину, нравственность и настойчивость в достижении жизненных целей.
Он пожелал воспитанникам секции успехов и поблагодарил тренеров за работу.
В завершении тренировки с новичками поговорил победитель первенства мира Михаил Спориш. Он рассказал, что начал заниматься самбо как раз в их возрасте. Подростки рассказали, что тренировка вдохновила их и дальше заниматься спортом.
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«Уверен, что многие из ребят захотят вернуться в зал. Ведь самбо – не просто спорт, а культура воспитания и дисциплина. В Дубне к нему особое отношение. В нашей спортшколе воспитано не одно поколение чемпионов», – сказал Тихомиров.
Он пожелал воспитанникам секции успехов и поблагодарил тренеров за работу.
В завершении тренировки с новичками поговорил победитель первенства мира Михаил Спориш. Он рассказал, что начал заниматься самбо как раз в их возрасте. Подростки рассказали, что тренировка вдохновила их и дальше заниматься спортом.
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Лора Луганская