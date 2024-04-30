Глава ЕК допустила блокировку TikTok в Евросоюзе

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Социальную сеть TikTok могут заблокировать на территории Европейского союза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Politico.
«Это не исключено», — цитирует фон дер Ляйен издание.Она также напомнила, что Еврокомиссия стала первой организацией в мире, работкам которой запретили загружать TikTok на рабочие телефоны.
В марте 2022 года соцсеть TikTok приостановила работу в РФ. Причиной этому стал вступивший в силу закон о фейках о ВС России, которой предусматривает уголовную ответственность за его нарушение. Представители сервиса прокомментировали решение о прекращении работы и подчеркнули, что самым высоким приоритетом для них является безопасность сотрудников и пользователей.
До этого стало известно, что Telegram не удалил более 120 тысяч материалов после требований Роскомнадзора. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак